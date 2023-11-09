Экс-глава ГИБДД Воронежа стал замруководителя городского управления транспорта

Андрей Астанин назначен на должность замруководителя управления транспорта администрации Воронежа. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее Андрей Астанин возглавлял городской отдел ГИБДД регионального главка МВД. Этот пост он оставил в 2021 году. По данным СМИ, это произошло после проверки в отделе, однако официально эта информация не подтверждалась. В тот же год главным гаишником Воронежа стал майор полиции Александр Агафонов.

Ранее замруководителя управления транспорта мэрии Воронежа был Максим Захаров. Он в начале октября возглавил ведомство. На этой должности господин Захаров Сергея Латынина, руководившего управлением с 2018 года.

Алина Морозова

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