Воронежский «Факел» не будет в этом сезоне играть в футбол на новом стадионе

Футбольный клуб «Факел» в этом сезоне не будет переезжать на одноименную новую арену на юго-западе Воронежа. Об этом со ссылкой на гендиректора клуба Романа Асхабадзе сообщил в своем Telegram-канале спортивный журналист Иван Карпов. Его информацию «Ъ-Черноземье» подтвердили источники в региональной власти.

Белорусский подрядчик «Стройинжиниринг» реконструирует стадион «Факел» с 2021 года. Изначально работы планировалось завершить до конца 2022 года за 811,3 млн руб. Срок неоднократно сдвигался, в том числе потому, что потребовалось дополнительно обустроить места для болельщиков: планировалось 8 тыс. мест, но клуб вышел в Российскую премьер-лигу, регламент которой определяет минимальную вместимость в 10 тыс. человек.

По итогам прошлого чемпионата «Факел» сохранил место в РПЛ, но абонементы продавал только на первую часть нового сезона. Предполагалось, что до конца года реконструкция новой арены завершится, и клуб будет весной играть уже там — и до тех пор, пока будет идти обновление Центрального стадиона профсоюзов.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, пока датой завершения работ в контракте указано 31 декабря 2023 года. Стоимость при этом выросла до 1,1 млрд руб.

Роман Асхабадзе в конце октября заявлял «Матчу ТВ», что новая арена готова на 80-85%. При этом господин Асхабадзе отметил, что не может гарантировать переезд по ходу этого сезона: «Большое количество времени занимает прохождение лицензирования, ввод в эксплуатацию. Не можем гарантировать, что начнем вторую часть там, но точно в следующем году до лета объект будет сдан. Надеемся, в апреле-мае начнем процедуру лицензирования».

Один из собеседников «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что стадион должен быть сдан к 1 июня.

О том, как власти искали подрядчика на реконструкцию стадиона, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Белорусы хотят зажечь на "Факеле"».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте