Пресс-службу белгородского правительства возглавила журналист Оксана Артемова

Бывший главный редактор сетевого издания «Бел.ру» (входит в медиахолдинг медиахолдинг 1st Media Invest) Оксана Артемова возглавила пресс-службу правительства Белгородской области. Как следует из данных сайта облправительства, госпожа Артемова стала заместителем начальника департамента информационной политики регионального министерства общественных коммуникаций и начальном отдела пресс-службы.

По информации «Бел.ру», Оксана Артемова работала в издании с 2008 года. Сначала она был корреспондентом, в 2015 году стала выпускающим редактором. Возглавляла редакцию с мая 2019 по декабрь 2022 года.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти пояснил, что в Белгородской области действуют две отдельные пресс-службы — правительства и губернатора. Оксана Артемова работает именно на облправительство.

В начале ноября управление пресс-службы правительства Воронежской области возглавил Андрей Цветков, почти десять лет до этого бывший главным редактором «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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