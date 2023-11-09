В Тамбовской области переизбрали глав Пичаевского и Моршанского районов

Советы депутатов Пичаевского округа и Моршанского района Тамбовской области переизбрали глав местных администраций. Округом снова будет Виктор Лазутин, а районом Павел Фетискин, сообщили администрации муниципалитетов.

В конкурсе по отбору кандидатур на пост главы Пичаевского окргуа помимо господина Лазутина участвовали директор Пичаевской детской школы искусств Елена Никулина и начальник отдела регионального центра занятости Маргарита Чученкова. Депутаты избрали господина Лазутина единогласно.

Виктор Лазутин руководит администрацией муниципалитета с июля 2022 года. До этого он 12 лет занимал должность заместителя главы района. Курировал экономическую сферу, отдел по управлению имуществом и землеустройству, агропромышленный комплекс.

На должность главы Моршанского района претендовали Павел Фетискин и Виталий Кочетков. Депутаты избрали господина Фетискина единогласно.

Павел Фетискин работает в органах местного самоуправления более 30 лет. В 1990 году был назначен зампредом Моршанского райисполкома. С 1992 года работал замглавы администрации района, курировал сферу управления имуществом, с 1997 год на том же посту взял под контроль экономику. Главой района был впервые избран в 2009 году — с тех пор занимает эту должность бессменно.

Алина Морозова

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