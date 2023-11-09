Бюджет Курской области в 2024 году планируется с дефицитом в 5,6 млрд рублей

Депутаты Курской облдумы приняли в первом чтении бюджет региона на 2024 год. Пока он планируется с дефицитом в 5,6 млрд руб.

Согласно документу, объем доходов в следующем году составит 73,9 млрд руб., расходов — 79,5 млрд. Планируется, что налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 5,5% до 62,7 млрд. Расходы сохранят социальную направленность, отметили в думе.

Областной бюджет на 2023 год также был дефицитным, но его размер был больше — 9,3 млрд руб. Доходы равнялись 82,7 млрд, расходы — 92 млрд.

Как в макрорегионе растут объемы госдолга — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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