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В контракте четырехлетней давности ищут халатность

СК проверят информацию об ущербе на 56 млн рублей при ремонте дорог в Челябинске

В Челябинске следственные органы проводят доследственную проверку по признакам халатности по информации о причинении бюджету ущерба в размере 56 млн руб. во время дорожного ремонта в 2019 году. Обращение в СК направило региональное отделение Народного фронта. По мнению общественников, сотрудники комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска действуют в интересах подрядчика — ООО «Нижавтодорстрой» и не стремятся взыскать с него ущерб. Ранее главное контрольное управление Челябинской области установило, что КДХ необоснованно завысило стоимость контракта на 56 млн руб.

Общая стоимость контракта с «Нижавтодорстроем» составила 827 млн рублей

Общая стоимость контракта с «Нижавтодорстроем» составила 827 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая стоимость контракта с «Нижавтодорстроем» составила 827 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области организовало доследственную проверку по информации о причинении бюджету ущерба в размере 56 млн руб. в результате реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Сотрудники СК исследуют действия, в том числе представителей администрации Челябинска, на наличие признаков преступления, предусмотренного ст.2943 УК РФ («Халатность»). Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Проверку следователи начали по обращению челябинского регионального отделения общественной организации «Народный фронт», направившего также заявление в ФСБ России. По словам общественников, уже четыре года они добиваются возмещения ущерба, который «допустили челябинские чиновники». Речь идет о контракте по ремонту дорог в Челябинске, заключенном комитетом дорожного хозяйства администрации города с ООО «Нижавтодорстрой» (Нижний Новгород). Его стоимость составила 827,7 млн руб. В конце 2019 года главное контрольное управление (ГКУ) Челябинской области провело внеплановую проверку и выявило ряд нарушений, среди которых, по данным общественников, подмена протоколов испытаний, использование заключений ненадлежащего эксперта, нарушения в ведении или отсутствие документации, несоответствие толщины асфальта нормативам на ряде участков и другие. Кроме того, эксперты главного контрольного управления установили, что заказчик необоснованно завысил цену контракта на 56 млн руб., а также оплатил невыполненные работы.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска с 2020 года пытался безуспешно обжаловать акт проверки ГКУ в судах. Летом 2023 года чиновники окончательно проиграли дело в кассации — Арбитражный суд Уральского округа подтвердил законность и обоснованность акта.

Одновременно КДХ с 2020 года судился с «Нижавтодорстроем» о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 56 млн руб. По мнению представителей Народного фронта, «реально взыскивать деньги с подрядчика КДХ, видимо, и не планировали, тихо “сливая” суды об убытках». Так, комитет проиграл дело в Арбитражном суде Нижегородской области и Первом апелляционном суде. Однако в начале октября кассационная инстанция по жалобе Главного контрольного управления Челябинской области, выступавшего в деле третьим лицом, отменила решение и направила дело на рассмотрение в первую инстанцию. При этом КДХ возражал против доводов ГКУ и признавал законность решений судов.

«Это нонсенс, чтобы орган муниципальной власти настолько явно действовал в интересах подрядчика. Нужно иметь очень сильную мотивацию, чтобы продолжать защиту нарушителя, в отношении которого выявлены признаки подлога, подмены документов, конфликт интересов, а сам он признан участником картельного сговора. Мы настаиваем на пресечении подобной практики со стороны чиновников: реальное взыскание убытков и внесение подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков — это минимальные действия, которые необходимо предпринять уже сейчас»,— считает руководитель исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

В администрации Челябинска указали на то, что не следует делать преждевременные выводы, пока не завершился судебный процесс по иску КДК к «Нижавтодорстрою». «Наличие либо отсутствие неосновательного обогащения на стороне подрядчика будет установлено в рамках рассмотрения судебного спора. В настоящее время рассмотрение дела не завершено. Российским законодательством закреплены гарантии неприкосновенности судьи, которые определяют, что в период разбирательства по делу запрещено под угрозой ответственности любое вмешательство в деятельность судьи при осуществлении правосудия. Обращаемся к челябинскому региональному отделению Общероссийского народного фронта и к средствам массовой информации с просьбой не давать преждевременную публичную негативную оценку участникам процесса, чтобы не оказывать давление на принятие решения»,— прокомментировали в мэрии Челябинска.

В ООО «Нижавтодорстрой» от комментариев отказались.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Нижавтодорстрой» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2007 году. Единственный владелец и генеральный директор компании Усик Петросян. В 2022 году выручка компании составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб.

В 2019–2020 годах «Нижавтодорстрой» выполнял четыре крупных контракта на общую сумму 2,6 млрд руб. по ремонту дорог в Челябинске и Челябинской области.

В 2020 году ФАС России признала картельный сговор между «Нижавтодорстроем» и челябинским ООО «Уралдорстрой» (до марта 2020 года называлась ТПК «ЯКК»). Компании вступили в сговор 2019 году на торгах по тому самому контракту на 827 млн руб. Также в деле фигурировали нижегородские компании — ООО «Фирма “Магистраль”», ООО «Нижегородавтодор» и ООО «Мегаполис». Всего, по данным ФАС, организации заключили три антиконкурентных соглашения по поддержанию цены на торгах с общей суммой контрактов 3,8 млрд руб. Участники картеля пытались обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы, но суды всех инстанций признали его законным. В июне 2022 года точку в этом деле поставил Верховный Суд РФ, отказавшись рассматривать жалобу ООО «Нижавтодорстрой».

Юлия Гарипова

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