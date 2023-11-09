Прокуратура проверит авиакомпанию, заставившую ребенка оставить багаж в Сочи

Свердловская транспортная прокуратура оценит законность действий сотрудников авиакомпании «Уральские авиалинии», которые не пропустили в аэропорту Сочи чемодан 13-летней девочки. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, ребенку запретили провозить ручную кладь в салоне воздушного судна якобы из-за превышения установленных габаритов.

«Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка законности действий перевозчика, соблюдению прав пассажира»,— отметили в Уральской транспортной прокуратуре.

13-летняя девочка возвращалась в Санкт-Петербург из Сочи, где вместе с коллективом участвовала в соревнованиях по современным танцам. Во время прохождения контроля в аэропорту курорта сотрудники авиакомпании попросили ребенка вложить ручную кладь в клетку для проверки габаритов и заявили, что багаж с трудом в нее входит. Хотя, как утверждается в публикации в соцсетях, девочка уже проходила подобную проверку в Пулково и летела на самолете той же авиакомпании. При этом чемодан был с жестким каркасом и увеличиться не мог.

Вещи ребенка разместили в сумках других участников коллектива, а чемодан девочки остался в Сочи.

Татьяна Ручкина

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