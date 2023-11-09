Кредиторская заложенность

Временный управляющий ООО «Дортехинжиниринг» проведет 10 ноября собрание кредиторов. На повестку вынесено предложение о заключении мирового соглашения с должником. Контролирующий кредитор «Промсвязьбанк» ранее не выступал против предложения управляющего. Основная часть кредиторов намерена добиваться решения о введении процедуры конкурсного производства. Они убеждены, что залогового имущества компании не хватит для погашения требований, а по инициативе конкурсного управляющего в реестр кредиторов включена искусственно созданная задолженность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Временный управляющий ООО «Дортехинжиниринг» Альберт Цай объявил о проведении собрания кредиторов компании. Господин Цай предлагает заключить 10 ноября текущего года мировое соглашение с кредиторами, мажоритарным из которых является ПАО «Промсвязьбанк». В залоге у кредитной организации находится несколько десятков автомобилей компании, предназначенных для строительства дорог. Временный управляющий предлагает также ввести процедуру финансового оздоровления в отношении должника и определить кандидатуру арбитражного управляющего.

ООО «Дортехинжиниринг» зарегистрировано в 2013 году. Ранее компания была частью ГК «Пермавтодор», созданной бывшими владельцами ООО «Пермдорстрой» и «Пермавтодор». По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2022 года выручка компании превысила 983 млн руб., а чистый убыток составил более 300 млн руб. По данным кредиторов, бенефициаром общества является Рамзан Тарамов. В процедуру банкротства компания вошла летом прошлого года по собственной инициативе с долгом свыше 555 млн руб.

Стоит отметить, что бывший гендиректор ООО Александр Эдельман был осужден Дзержинским райсудом Перми по обвинению в совершении налоговых преступлений. Господин Эдельман был признан виновным в трех эпизодах преступной деятельности, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере). «Дортехинжиниринг» господин Эдельман возглавлял с апреля 2016-го по октябрь 2022 года. Как установили следствие и суд, ООО имело недоимку по налогам в размере более 200 млн руб. В 2021–2022 годах осужденный совершил сокрытие денежных средств и имущества предприятия, за счет которого могла быть взыскана задолженность на сумму более 100 млн руб. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. руб.

Кредиторы не согласны с позицией временного управляющего Альберта Цая. Некогда один из крупнейших дорожных подрядчиков региона, АО «Стройтрансгаз», оспаривает включение в состав кредиторов ряда акционерных обществ. Речь идет об ООО «Дортехстрой» и компании «Техдорстрой». Как считают в «Стройтрансгазе», компании аффилированы должнику, но временный управляющий возражений против их включения в реестр кредиторов не имел. При этом задолженность создана искусственно. В итоге требования указанных обществ были вынесены «за реестр». На запрос «Ъ-Прикамье» в АО «Стройтрансгаз» не ответили.

Еще один кредитор, ИП Екатерина Москалева, полагает, что условия для принятия собранием кредиторов и судом решения о мировом соглашении отсутствуют. Так, госпожа Москалева уверена, что у ООО «Дортехинжиниринг» нет возможности расплатиться. Опираясь на заключение рецензента, гос­пожа Москалева считает, что гос­подин Цай вводит в заблуждение кредиторов общества. Так, в своем анализе деятельности компании он указал на фактический вывод со счетов юрлица более 240 млн руб., но не сделал вывод о преднамеренном банкротстве общества. По мнению предпринимателя, должник не имеет технической и материальной базы для исполнения условий мирового соглашения. При этом залоговое имущество должника фактически неликвидно.

Как считает кредитор, аналогичным образом действовала и другая компания, подконтрольная Рамзану Тарамову — ОАО «Пермдорстрой». Общество прошло процедуру банкротства, что позволило списать более 2,6 млрд руб. задолженности. Сам господин Тарамов также прошел через процедуру признания несостоятельным, что позволило списать ему долги на сумму около 1,2 млрд руб. Госпожа Москалева убеждена, что основной целью мирового соглашения является достижение процессуальных сроков, после которых будет невозможно оспорить сделки с участием должника, в ходе которых со счетов компании были выведены денежные средства.

Дмитрий Астахов