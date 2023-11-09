Причальные обстоятельства

Отсутствие третьего моста через Каму и связанные с этим транспортные заторы толкают застройщиков с правого берега на нестандартные варианты решения проблемы. Так, девелопер ЖК «Причал» — казанская компания «Унистрой» — прорабатывает возможность запуска речного такси из Верхней Курьи до Перми I. В «Унистрое» говорят, что рассматривают разные возможности по обеспечению жителей будущего ЖК общественным транспортом и речное такси — один из вариантов. В региональном минтрансе поясняют, что девелопер действительно обратился в ведомство с такой инициативой. Эксперты считают, что речное такси может быть востребовано у тех жителей микрорайона, которые пользуются общественным транспортом. Спрос на речные перевозки будет неравномерным и зависящим от бесперебойности движения по Камскому мосту, погоды, дня недели и прочего.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», правый и левый берега Перми может соединить водный транспорт — речное такси. Возможность запуска речного такси по маршруту Курья — Пермь I рассматривает казанский девелопер «Унистрой» (входит в холдинг «Джи-групп»). Компания возводит в Верхней Курье ЖК «Причал».

Руководитель «Унистроя» в Перми Ленар Газизов сообщил, что в настоящий момент компания рассматривает все возможности, чтобы обеспечить будущих жителей ЖК «Причал» удобным общественным транспортом. «Речной трамвай рассматривается как один вариантов решения этой проблемы, тем более что жилой комплекс примыкает к Каме. Сразу хочу подчерк­нуть, что в настоящий момент идет сбор и анализ информации о транспортной ситуации в районе строящегося ЖК, и вариант с речным сообщением является лишь одним из возможных путей решения»,— отметил господин Газизов. Вопросы о готовности компании участвовать в развитии общественного транспорта Перми, как и о бюджете, сроках запуска и расписании движения этого речного транспорта, в «Унистрое» назвали преж­девременными.

В краевом минтрансе рассказали, что запуск речного такси по маршруту Курья — Пермь I является частной инициативой девелопера «Унистрой», с которой компания обратилась в министерство транспорта Пермского края. «Специалисты ведомства подробно рассказали о требованиях и особенностях запуска нового водного маршрута. Представители девелопера прорабатывают возможные пути реализации данного предложения. На сегодняшний день дополнительных предложений в адрес министерства транспорта или подведомственных учреждений не поступало»,— уточнили в ведомстве.

Компания «Унистрой» работает на рынке недвижимости Казани, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы и Тольятти. В Пермь девелопер зашел в конце 2021 года, купив на правом берегу Камы в Верхней Курье 8,8 га. На территории, ограниченной улицами Ленской, Рионской и ДОСом, общество возводит жилой комплекс «Причал», рассчитанный более чем на 56 тыс. кв. м квартир. Компания обеспечит примыкание дороги к ул. Ленской, расширит проезжую часть и благоустроит набережную возле «Причала». Как ранее отмечали в «Унистрое» на презентации ЖК «Причал», возле будущего квартала каждые 10 минут курсируют автобусы №7 и 49.

Отметим, что краевые власти планируют развивать речной транспорт в Прикамье. В 2021 году в регионе создали профильную рабочую группу. За это время в регионе начала работать Пермская судоверфь (ПСВ), созданная на базе выкупленного КРПК Верхнекамского судостроительного комплекса; была проведена реконструкция причалов речного вокзала Перми, а на рынок речных круизов зашел крупный федеральный игрок — компания «ВодоходЪ». В этом году власти собирались открыть речные перевозки электросудами по маршруту Пермь — Закамск — Краснокамск. Однако недавно губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что запуск судов на электротяге в Прикамье планируется на 2024 год. Кроме того, власти региона и инвестиционная компания АФК «Система» обсуждают возможность строительства серии судов на электротяге на площадке ПСВ. Со следующего года «ВодоходЪ» собирается выполнять в Прикамье коммерческие и регулярные рейсы из Перми в Закамск и уже заказал у судоверфи Emperium скоростной электрокатамаран Ecocruiser для этих целей.

Совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин считает, что речное такси может быть вос­требовано жителями, пользующимися общественным транспортом. В Верхней Курье преобладает индивидуальная застройка, а владельцы частных домов в основном ездят на личных авто, и им будет неудобно плыть на речном такси на левый берег Камы и оставаться там без транспорта. Тогда жителям Курьи придется парковать машины в районе Перми I, что тоже неудобно, рассуждает Вадим Яхнин. Спрос на речное такси по озвученному маршруту станет неравномерным, он будет зависеть от бесперебойности работы Коммунального моста, погоды, дня недели и прочего. «Это красивый проект, и я его приветствую, но будет ли он востребован — большой вопрос. Строить для речного такси причал на правом берегу Камы нерентабельно. В то же время наличие причала возле одноименного жилого комплекса повысит престиж, классность и известность этого жилья»,— полагает совладелец «ВолгаWolga».

По мнению гендиректора АО «Стройпанелькомплект» Виктора Суетина, у микрорайона Верхняя Курья не критическая ситуация с транспортной доступностью, но в часы пик она становится напряженной. «Я думаю, что в летний период речное такси, наверно, будет хорошим подспорьем, чтобы разгрузить транспорт. Почему бы не уехать на нем на Пермь Первую и не оказаться в центре города! Очень неплохой вариант, но что делать с проектом зимой?» — говорит гендиректор «Стройпанелькомплекта». Собеседник отмечает, что краевые власти могли бы помочь девелоперу, рассматривающему возможность запуска речного такси в Перми. Виктор Суетин также считает, что на речном такси, вероятнее всего, будут ездить не автомобилисты, а те, кто пользуется общественным транспортом.

Евгения Ахмедова