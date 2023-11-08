В Москве полицейские увезли в ОВД шестерых воспитанников частного детского сада

Основатель сети частных детских садов Smile Fish Иван Сорокин сообщил, что сегодня, 8 ноября, сотрудники полиции увезли из одного из филиалов на севере Москвы семерых детей в местное отделение. Самому младшему из задержанных детей — 1 год и 8 месяцев. Спустя несколько часов полиция сообщила о «препровождении шестерых детей с целью обеспечения их безопасности» в территориальное подразделение, поскольку организация работала без необходимой документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа сотрудников полиции. Жанровая фотография

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Работа сотрудников полиции. Жанровая фотография

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Речь идет о детском саде Smile Fish на улице Космонавта Волкова, 5к1. Он расположен неподалеку от метро «Войковская». Как рассказал «Ъ» господин Сорокин, отделение открылось полтора месяца назад, в группу набралось 11 детей, и какое-то время назад на филиал «соседи какую-то кляузу написали». По данным Telegram-канала Shot, жалобу подала 54-летняя жительница дома, поскольку дети «громко шумели».

По данным пресс-службы ГУ МВД Москвы, 28 октября в отдел полиции из Роспотребнадзора поступило «обращение гражданки по факту организации незаконного детского сада в квартире жилого дома». Сначала, по словам господина Сорокина, по жалобе отработал участковый. В филиале ему предоставили договоры об оказании услуг, заключенные с родителями, документы на ИП, аренду квартиры, свидетельства о рождении детей и копии паспортов родителей.

После этого, сказал господин Сорокин, проверку провели сотрудники отдела по делам несовершеннолетних (ПДН): они посмотрели договоры и «пересчитали детей». 8 ноября, когда воспитатели повели детей на прогулку, в квартиру пришли восемь человек, среди них — подполковник полиции, следователи, сотрудники службы ПДН. «Они вламываются в нашу квартиру без разрешения, говорят: так, у вас тут дети незаконно, предоставьте документы. Собственница показала документы на квартиру, показала договоры на детей. Их это не устроило. Они сказали: что за беспризорники?» — рассказал Иван Сорокин.

Вслед за этим, по словам господина Сорокина, сотрудники полиции «взяли детей, самый маленький ребенок 1,8 лет», посадили в машину и увезли «в непонятном направлении». Позднее сотрудница ПДН сообщила работникам детского сада, что детей доставили в отделение полиции по адресу Старопетровский проезд, дом 2, 100 (ОМВД по Войковскому району). Сотрудники Smile Fish известили родителей, а те забрали детей из отделения.

При этом, уточнил Иван Сорокин, в отделении сотрудникам Smile Fish «ничего не предъявили». По его словам, один из полицейских объяснил свои действия так: «Мы делаем свою работу». По словам бизнесмена, подобные проверки не входят в компетенцию МВД. Господин Сорокин планирует направить жалобу в прокуратуру на незаконные действия полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пояснили, что по прибытии в филиал Smile Fish полицейские обнаружили «восьмерых малолетних детей, которые находились с лицами, фактически не несущими ответственность за их жизнь и здоровье». «Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществляла деятельность детского сада без соответствующей документации»,— добавили в пресс-службе московской полиции.

«Полицейскими с целью обеспечения безопасности малолетних было принято решение о препровождении шестерых из них в территориальное подразделение (двое переданы на месте законным представителям) с дальнейшей передачей родителям»,— говорится в сообщении пресс-службы. Собранные полицией материалы направлены в следственные органы для юридической оценки.

Головинская межрайонная прокуратура сообщила, что «контролирует установление обстоятельства инцидента» и «соблюдение прав малолетних».

Smile Fish — сеть домашних детских садов, работающая в России с 1985 года. В детский сад приводят детей от полутора до шести лет, стоимость оказания услуг — примерно 40 тыс. руб. Помимо Москвы сеть работает в Санкт-Петербурге, Красноярске, Самаре, Ростове-на-Дону, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Иркутске.

Лусине Баласян