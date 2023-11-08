Умер математик и автор книг о казино Лев Натансон
В Москве на 76-м году жизни умер математик, разработчик алгоритмов для игры «Марьяж» и автор книг о покере Лев Натансон, сообщает «МК». Тело мужчины, как пишет издание, обнаружила в квартире его племянница.
Лев Натансон
Фото: game-wiki.guru
Соавтор книг математика Дмитрий Лесной подтвердил сообщения о смерти РБК. Telegram-канал Shot пишет, что причиной смерти Льва Натансона стала сердечная недостаточность.
Лев Натансон известен как автор книги «Математика игр казино», которую он написал совместно с Дмитрием Лесным.