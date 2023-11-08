В Новочеркасске проезд в общественном транспорте подорожает до 35 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте в Новочеркасске будет увеличена до 35 руб. с 15 ноября. Безналичная и наличная оплата будет одинаковой, сообщает пресс-служба администрации города.

«Необходимость в повышении стоимости проезда назрела давно: существенно подорожали горюче-смазочные материалы, топливо, запчасти. Требуется повышение заработной платы водителям в связи с повышением МРОТ»,— цитирует пресс-служба начальника отдела по координации промышленности и транспорта администрации города Константина Максимова.

Повышение цен на проезд планировали провести еще с 15 октября, однако, администрации «удалось отсрочить повышение на месяц».

Анастасия Назарова