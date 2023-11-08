Городская комиссия по делам несовершеннолетних может быть реорганизована

В Перми может измениться структура работы комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас в Пермском крае деятельность по работе с несовершеннолетними ведется на региональном, муниципальном уровне, а также действуют комиссии в каждом районе города. «В настоящее время решается вопрос об изменении структуры комиссии и частичном перераспределении функций»,— сообщили в пресс-службе администрации города. В ведомстве пояснили, что ликвидация муниципальной комиссии не предполагается. Общее количество сотрудников, работающих с семьями и детьми города — 66 человек.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в Пермском крае создается, и ее состав утверждается постановлением высшего исполнительного органа государственной власти. Помимо краевой комиссии, в регионе действуют муниципальные и районные структуры. В сферу деятельности этой структуры входят мероприятия по выявлению и реабилитации семей и детей, находящихся в социально опасном положении, раннему выявлению фактов семейного и детского неблагополучия, предупреждению совершения несовершеннолетними преступлений, профилактике гибели детей от неестественных причин, предупреждению суицидов, защите детей от жестокого обращения и прочее.