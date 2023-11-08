«Изменения направлены на то, чтобы сделать процедуру более доступной для населения»

В России вступили в силу изменения в закон о несостоятельности, расширяющие возможности применения процедуры внесудебного банкротства граждан. Подробнее о новшествах — член Ассоциации юристов России Арег Оганесян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором Арег Оганесян

Фото: предоставлено автором

«На мой взгляд, банкротство физических лиц — это самый оптимальный способ для граждан избавиться от долговых обязательств. Начиная с 2015 года, эта услуга пользуется огромным спросом у населения. Причиной этому служит высокий уровень закредитованности граждан РФ.

В 2020 году государство решило сделать процесс списания долгов более доступным, введя понятие “внесудебное банкротство”. И если раньше для списания кредитных обязательств им надо было обращаться в арбитражный суд и тратить деньги, то с 2020 года это стало можно сделать в упрощенном порядке через МФЦ. Однако требования к гражданам были достаточно жесткие, в связи с чем воспользоваться упрощенным порядком списания долгов могли далеко не все. Поэтому в августе 2023 года был принят закон о внесении изменений в данную процедуру. Изменения вступили в силу 3 ноября 2023 года, а это значит, что банкротство стало еще доступнее.

Какие нас ждут изменения? Во-первых, был увеличен минимальный и максимальный размер долговых обязательств. Теперь банкротство в упрощенном порядке может пройти гражданин, чьи долги составляют от 25 тыс. до 1 млн руб. Раньше долговой ценз составлял от 50 тыс. до 500 тыс. руб.

Также вдвое был сокращен период, в течение которого гражданин может повторно пройти внесудебное банкротство. Раньше пройти процедуру в упрощенном порядке можно было только раз в 10 лет. А с 3 ноября граждане могут повторно подавать заявление о внесудебном банкротстве раз в пять лет.

Еще одной приятной новостью для граждан станет сокращение сроков на сбор документов. Теперь банки, госорганы и работодатели обязаны в течение 10 рабочих дней выдавать необходимые справки по запросам должника.

Главным нововведением стало расширение оснований для прохождения внесудебного банкротства. Ранее гражданин имел право подать заявление только при наличии оконченного исполнительного производства в связи с отсутствием у должника имущества. Это случается довольно редко, и поэтому количество граждан, подходящих под условия упрощенного банкротства, было крайне мало.

Сейчас перечень оснований обновили и право на внесудебное банкротство также получили граждане в ситуации, когда с выдачи исполнительного документа прошло семь лет, но при этом долг до сих пор не выплачен полностью.

Более того, закон устанавливает случай, когда семь лет с момента выдачи исполнительного документа можно сократить до одного года. Для этого требуется одновременное соблюдение двух условий: человек получает пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, либо его основным доходом является пенсия; у гражданина нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что стандартная процедура банкротства через арбитражный суд — довольно дорогостоящая процедура, которую может себе позволить далеко не каждый должник. В то время как вышеуказанные изменения направлены исключительно на то, чтобы сделать процедуру банкротства физического лица более доступной для населения».

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