Комбинат подвинули в сроках

Приобретенный три года назад компанией «ЕврофангруппСибирь» производственный комплекс Анжерского фанерного комбината в Кузбассе планируется запустить в 2024 году. Ранее инвестор сообщал, что производство будет начато на площадке до конца 2021 года, позднее сроки были сдвинуты на 2023 год. За это время инвестор пересмотрел параметры проекта. В частности, решено сократить заявленные производственные мощности на 17% — до 50 тыс. куб. м в год. В условиях сильной экспортной зависимости отрасли аналитики считают новые фанерные проекты в России рискованным бизнесом на фоне сокращения возможностей для вывоза готовой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ЕврофангруппСибирь» планирует запустить производство фанеры на площадке Анжерского комбината в 2024 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ «ЕврофангруппСибирь» планирует запустить производство фанеры на площадке Анжерского комбината в 2024 году

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инвестор строительства фанерного производства на мощностях Анжерского комбината — компания «ЕврофангруппСибирь» (ЕФГС) — пересмотрел сроки запуска и параметры предприятия. «Конфигурация оборудования предприятия изменится», его производственная мощность снизится с планируемых ранее 60 тыс. куб. м до 50 тыс. куб. м в год. Стоимость проекта за этот период выросла «чуть ниже чем на курсовую разницу с 2020 годом», рассказал „Ъ-Сибирь“ исполнительный директор ЕФГС Анатолий Литвиненко. Ранее компания сообщала, что в проект будет инвестировано 1,5 млрд руб.

Проект Анжерского фанерного комбината (АФК) реализовывался с 2006 года. В его создание было вложено 4,2 млрд руб. Планировалось запустить производство в 2011 году, однако стройка была остановлена из-за прекращения финансирования со стороны основного инвестора — польского «М Банка». В апреле 2017 года ЗАО «АФК» было признано банкротом. ЕФГС приобрела мощности обанкроченного АФК в 2020 году за 293,5 млн руб. На тот момент строительная готовность предприятия оценивалась в 70%. ЕФГС намеревалось запустить его в 2021 году, позднее сроки были сдвинуты на 2023 год. В сентябре прошлого года в администрации Анжеро-Судженска сообщали, что на площадке АФК выполнены общестроительные работы основного цеха и здания административно-бытового комплекса, шел монтаж производственного оборудования.

По словам Анатолия Литвиненко, у проекта возник целый ряд осложнений. «Сначала из-за ковида в 2020–2021 годах, а в прошлом году в связи с антироссийскими санкциями грянул кризис в лесной отрасли, и лесные проекты попали в стоп-лист банков»,— говорит он. Получение займов затруднилось, и «сейчас про сроки реализации нужно говорить осторожно с учетом двух предыдущих кризисов». В октябре 2023 года на одном из совещаний в правительстве Кузбасса один из участников рынка, знакомый с ситуацией на фанерном комбинате в Анжеро-Судженске, оценивал сроки завершения проекта в 16 месяцев. По словам господина Литвиненко, «они заметно меньше». «Компания не отказывается от проекта, продавать актив в Анжеро-Судженске не намерена и работу по достройке предприятия продолжает»,— сообщил он.

Неделю назад в арбитражный суд Кемеровской области поступило заявление Федеральной налоговой службы о признании ЕФГС несостоятельным. Как следует из определения суда, оно обосновано наличием не исполненных свыше трех месяцев обязательных платежей на 2,16 млн руб. По словам Анатолия Литвиненко, компания рассчитывает урегулировать проблему с задолженностью по обязательным платежам еще до рассмотрения судом заявления налоговой. Суд оставил исковое ФНС без движения, предложив ей до 30 ноября предоставить недостающие документы.

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских отмечает, что сегодня производство фанеры является высокорискованным бизнесом в России, если у компании нет твердых контрактов на экспорт. В условиях санкционного давления в прошлом году производство фанеры в стране упало на 28,8% — до 3,24 млн куб. м, из которых 2,1 млн ушло на экспорт, а объемы поставок на внутренний рынок остались на прежнем уровне. В этом году Рослесинфорг ожидает снижения экспорта фанеры еще на 10–15% к уровню прошлого года.

Игорь Лавренков, Кемерово