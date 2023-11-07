«Техногрупп Белгород» планирует вложить 400 млн рублей в расширение производства

Компания «Техногрупп Белгород» (обособленное подразделение московской компании «Техногрупп», одного из крупнейших игроков на российском рынке вентиляции и систем кондиционирования) планирует вложить около 400 млн руб. в расширение существующего производства и создать новые «высокооплачиваемые» рабочие места. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что министерство экономического развития «окажет все необходимое содействие».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Техногрупп Белгород» зарегистрировано в марте 2021 года в Белгородском районе Белгородской области. Уставный капитал — 50 млн руб. Совладельцами общества через московское ООО «Техногрупп» являются Денис Басов (40% долей), Антон Карасевич (30%) и Евгений Панов (30%). Директор — бывший топ-менеджер «Агро-Белогорья» Антон Богушев. Выручка «Техногрупп Белгород» в 2022 году составила 841,6 млн руб., чистая прибыль — 36,9 млн руб., 2021-й компания закончила с выручкой 2,7 млн руб. и чистым убытком 11 млн руб.

Завод промышленной вентиляции «Техногрупп Белгород» открылся в декабре 2021 года. Объем инвестиций в проект составил 505 млн руб.

Алина Морозова

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