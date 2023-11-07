В Самарской области шесть проблемных объектов остаются недостроенными

На сегодняшний день в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) продолжают числиться шесть объектов из Самарской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до конца текущего года исключить все дома из ЕРПО. После этого губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил чиновникам решить задачу по региону.

В настоящее время 16-этажный пятисекционный дом на 18 км Московского шоссе напротив ТЦ «Московский» построен на 98%. Все работы предполагается завершить до конца ноября текущего года.

Кроме того, по информации регионального правительства, фактически выполнены все строительные работы на шестисекционном домн переменной (16-18 этажей) этажности в районе ул. Черемшанской. Объект планируется ввести в декабре.

Также в рамках второго этапа работ на еще одном объекте, 16-этажном доме по ул. Димитрова, 74а, было построено восемь этажей здания. В числе прочего осуществлена на 100% прокладка внешних инженерных сетей, монтируются коммуникации внутри здания.

Георгий Портнов