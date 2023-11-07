ОЭЗ «Алабуга» может открыть свои проекты в Узбекистане

ОЭЗ «Алабуга» и АО «Химград» могут открыть собственные проекты на территории бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. С таким предложением выступил глава Татарстана Рустам Минниханов, который находится в Узбекистане с рабочим визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри" Фото: ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри"

Речь идет об объекте около центра Нукуса. Рядом с ним находится ж/д ветка, а его площадь составляет свыше 6,9 тыс. кв. м.

«Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и, самое главное, рабочие кадры — если есть эта база, то можно работать»,— сказал господин Минниханов.

По результатам своей поездки глава Татарстана поручил организовать рабочую группу и внести предложения.

"Ъ-Казань"