ОЭЗ «Алабуга» может открыть свои проекты в Узбекистане
ОЭЗ «Алабуга» и АО «Химград» могут открыть собственные проекты на территории бывшего Каракалпакстанского территориального хлопкового терминала. С таким предложением выступил глава Татарстана Рустам Минниханов, который находится в Узбекистане с рабочим визитом.
Фото: ООО "Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри"
Речь идет об объекте около центра Нукуса. Рядом с ним находится ж/д ветка, а его площадь составляет свыше 6,9 тыс. кв. м.
«Наличие энергоресурсов, достаточное количество площадей, выгодный налоговый режим и, самое главное, рабочие кадры — если есть эта база, то можно работать»,— сказал господин Минниханов.
По результатам своей поездки глава Татарстана поручил организовать рабочую группу и внести предложения.