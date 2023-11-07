Как изменилась зона и стоимость платных парковок в Москве

|Дорогомилово
|Набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Украинским бульваром до пересечения с Киевской улицей)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|Студенческая улица
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|Дохтуровский переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|Киевская улица
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|6-й Можайский переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|Улица Дунаевского
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|Можайский переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|Кутузовский переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|Проектируемый проезд №3579 (от дома 26 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Дорогомилово
|Проектируемый проезд №3580 (от дома 30/32 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Красносельский
|Верхняя Красносельская улица
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|3-й Красносельский переулок
|40 руб./час
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|4-й Красносельский переулок
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|5-й Красносельский переулок
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|6-й Красносельский переулок
|40 руб./час
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|Малая Красносельская улица
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|Улица Лобачика (от пересечения с Верхней Красносельской улицей до пересечения с улицей Гаврикова)
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|Гаврикова улица
|40 руб./час
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|Краснопрудный переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Мещанский/Красносельский
|Грохольский переулок (от пересечения с проспектом Мира до пересечения с Астраханским переулком)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|
|Грохольский переулок (от пересечения с Астраханским переулком до пересечения с Каланчевской улицей)
|Мещанский/Красносельский
|1-й Коптельский переулок (нечетная сторона)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|
|1-й Коптельский переулок (четная сторона)
|Красносельский
|Докучаев переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Красносельский
|Глухарев переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Красносельский
|Живарев переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Мещанский
|Ботанический переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Мещанский/Красносельский
|Астраханский переулок (исключая четную сторону от пересечения с Грохольским переулком до пересечения с Протопоповским переулком)
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|
|Астраханский переулок (четная сторона от пересечения с Грохольским переулком до пересечения с Протопоповским переулком)
|Красносельский
|Большой Балканский переулок
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Басманный
|Нижняя Красносельская улица (от пересечения с Ольховской улицей до пересечения со Спартаковской улицей)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|
|Ольховская улица (четная сторона)
|Красносельский/Басманный
|Ольховская улица (нечетная сторона)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Красносельский
|1-й Новый переулок
|40 руб./час
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский
|1-й Ольховский тупик
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Красносельский
|Ольховский переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Басманный
|Елоховский проезд
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Красносельский/Басманный
|Новорязанская улица (от пересечения с Рязанским проездом до пересечения с 1-м Басманным переулком)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|
|Новорязанская улица (от пересечения с 1-м Басманным переулком до пересечения со Спартаковской улицей)
|Таганский
|Абельмановская улица
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Таганский
|Марксистская улица
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Таганский
|Переулок Маяковского
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Таганский
|Марксистский переулок
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Таганский
|Улица Гвоздева
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Таганский
|Новоселенский переулок
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Таганский
|Лавров переулок
|40 руб./час
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Таганский
|Воронцовская улица
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Якиманка
|проезд Апакова
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Замоскворечье/Якиманка
|1-й Добрынинский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с улицей Коровий Вал до пересечения с 4-м Добрынинским переулком)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|
|1-й Добрынинский переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Коровий Вал до пересечения с 4-м Добрынинским переулком)
|Замоскворечье
|1-й Люсиновский переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Замоскворечье
|3-й Люсиновский переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Замоскворечье
|Большая Серпуховская улица (от пересечения с Серпуховской площадью до пересечения с улицей Павла Андреева)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Замоскворечье
|Серпуховской пер.
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Якиманка
|2-й Добрынинский переулок
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|
|4-й Добрынинский переулок (нечетная сторона)
|Замоскворечье/Якиманка
|4-й Добрынинский переулок (четная сторона)
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Мещанский
|Олимпийский проспект
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Беговой
|Улица Правды
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Мещанский
|Большая Екатерининская улица
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Аэропорт
|Часовая улица
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Аэропорт
|1-я Аэропортовская улица
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Аэропорт
|Авиационный переулок
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Мещанский
|Трифоновская улица (от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Верземнека)
|с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Марьина Роща
|Октябрьский переулок
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Савёловский
|Бутырская улица (нечетная сторона)
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Останкинский
|5-й Останкинский переулок
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Аэропорт
|Улица Юрия Никулина
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Аэропорт
|Петровско-Разумовская аллея
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|Аэропорт
|Московская аллея
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
|Южное Тушино/Северное Тушино
|Бульвар Яна Райниса (четная сторона от пересечения с улицей Героев Панфиловцев до пересечения с Туристской улицей)
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
|
|Бульвар Яна Райниса (нечетная сторона от пересечения со Сходненской улицей до пересечения с Аэродромной улицей, нечетная сторона от дома 21 по бульвару Яна Райниса до пересечения с Туристской улицей)
|Южное Тушино
|Сходненская улица (от пересечения с бульваром Яна Райниса до пересечения с Нелидовской улицей)
|40 руб./час
|c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час