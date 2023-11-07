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Коммерсантъ FM
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Как изменилась зона и стоимость платных парковок в Москве

С 7 ноября на 3,5% столичных улиц с платными парковками изменятся тарифы. На семи улицах цена будет снижена. Там, где загрузка платных парковок сейчас достигает 90–100%, то есть почти все время места заняты, будут действовать новые тарифы. Что изменилось — в справке «Ъ».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новые тарифы на парковку

На 21 участке улиц в районах Хорошевский, Аэропорт, Новогиреево, Рязанский, Гольяново, Метрогородок и Алексеевский впервые введена плата за хранение автомобилей по тарифу 40 руб. в час.

Новые адреса

Район Улица Действующий тариф
Алексеевский Новоалексеевская улица, дом 16, корпус 3 40 руб./час
Хорошёвский 1-й Магистральный проезд 40 руб./час
Хорошёвский Магистральный переулок, дом 3, строение 1 40 руб./час
Рязанский улица Михайлова, дом 30А, корпус 1, дом 30А, корпус 2, дом 30А, корпус 3, дом 30А, корпус 4 40 руб./час
Рязанский улица Луховицкая, дом 2/57 40 руб./час
Новогиреево Напольный проезд (от пересечения со Свободным проспектом до пересечения со 2-м проспектом Новогиреево) 40 руб./час
Аэропорт Ленинградский проспект, дом 36, строение 11, дом 36, строение 30, дом 36, строение 31, дом 36, строение 33, дом 36, строение 36, дом 36, строение 41 c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час;
с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Аэропорт улица Игоря Численко c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час;
с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Аэропорт Проектируемый проезд №6097 c 8:00 до 21:00 — 80 руб./час;
с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт улица Михаила Якушина c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час;
с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Гольяново Байкальский переулок 40 руб./час
Гольяново 2-й Иртышский проезд 40 руб./час
Гольяново 1-й Иртышский проезд 40 руб./час
Метрогородок Пермская улица 40 руб./час
Метрогородок Монтажная улица (от пересечения с Открытым шоссе до пересечения с осью полосы отвода подъездной ж.д. ветки на ТЭЦ-23) 40 руб./час
Гольяново Монтажная улица (от пересечения с осью полосы отвода подъездной ж.д. ветки на ТЭЦ-23 до пересечения с Амурской улицей) 40 руб./час
Гольяново Тагильская улица (от пересечения с Амурской улицей до пересечения с 1-м Иртышским проездом) 40 руб./час
Гольяново Амурский переулок 40 руб./час
Гольяново Амурская улица (от пересечения с Московским скоростным диаметром до пересечения с Монтажной улицей) 40 руб./час
Войковский 1-й Войковский проезд 40 руб./час
Войковский 2-й Новоподмосковный переулок 40 руб./час

На 74 участках улиц в районах Дорогомилово, Красносельский, Мещанский, Басманный, Таганский, Замоскворечье, Якиманка, Беговой, Аэропорт, Марьина Роща, Останкинский, Савеловский, Южной и Северное Тушино парковочный тариф повысился. На некоторых улицах (в частности, на Часовой и на Бутырской) самый дешевый 40-рублевый тариф сменился на дифференцированный — c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, далее — 150 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час. В столичном дептрансе ранее поясняли, что тарифы повышаются на улицах, где парковки загружены на 90–100%.

Повышение тарифа

Район Улица Действующий тариф Новый тариф
Дорогомилово Набережная Тараса Шевченко (от пересечения с Украинским бульваром до пересечения с Киевской улицей) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Студенческая улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Дохтуровский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Киевская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово 6-й Можайский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Улица Дунаевского c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Можайский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Кутузовский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Проектируемый проезд №3579 (от дома 26 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Дорогомилово Проектируемый проезд №3580 (от дома 30/32 по Кутузовскому проспекту до набережной Тараса Шевченко) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский Верхняя Красносельская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 3-й Красносельский переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 4-й Красносельский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 5-й Красносельский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 6-й Красносельский переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский Малая Красносельская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский Улица Лобачика (от пересечения с Верхней Красносельской улицей до пересечения с улицей Гаврикова) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский Гаврикова улица 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский Краснопрудный переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский/Красносельский Грохольский переулок (от пересечения с проспектом Мира до пересечения с Астраханским переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Грохольский переулок (от пересечения с Астраханским переулком до пересечения с Каланчевской улицей)
Мещанский/Красносельский 1-й Коптельский переулок (нечетная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
1-й Коптельский переулок (четная сторона)
Красносельский Докучаев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский Глухарев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский Живарев переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский Ботанический переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский/Красносельский Астраханский переулок (исключая четную сторону от пересечения с Грохольским переулком до пересечения с Протопоповским переулком) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Астраханский переулок (четная сторона от пересечения с Грохольским переулком до пересечения с Протопоповским переулком)
Красносельский Большой Балканский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Басманный Нижняя Красносельская улица (от пересечения с Ольховской улицей до пересечения со Спартаковской улицей) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Ольховская улица (четная сторона)
Красносельский/Басманный Ольховская улица (нечетная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский 1-й Новый переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский 1-й Ольховский тупик c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Красносельский Ольховский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Басманный Елоховский проезд с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Красносельский/Басманный Новорязанская улица (от пересечения с Рязанским проездом до пересечения с 1-м Басманным переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Новорязанская улица (от пересечения с 1-м Басманным переулком до пересечения со Спартаковской улицей)
Таганский Абельмановская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Таганский Марксистская улица c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Таганский Переулок Маяковского с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Марксистский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Улица Гвоздева с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Новоселенский переулок с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Лавров переулок 40 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Таганский Воронцовская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Якиманка проезд Апакова c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Замоскворечье/Якиманка 1-й Добрынинский переулок (исключая нечетную сторону от пересечения с улицей Коровий Вал до пересечения с 4-м Добрынинским переулком) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
1-й Добрынинский переулок (нечетная сторона от пересечения с улицей Коровий Вал до пересечения с 4-м Добрынинским переулком)
Замоскворечье 1-й Люсиновский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Замоскворечье 3-й Люсиновский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Замоскворечье Большая Серпуховская улица (от пересечения с Серпуховской площадью до пересечения с улицей Павла Андреева) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Замоскворечье Серпуховской пер. c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Якиманка 2-й Добрынинский переулок c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
4-й Добрынинский переулок (нечетная сторона)
Замоскворечье/Якиманка 4-й Добрынинский переулок (четная сторона) c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский Олимпийский проспект с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Беговой Улица Правды c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Мещанский Большая Екатерининская улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт Часовая улица 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт 1-я Аэропортовская улица 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт Авиационный переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Мещанский Трифоновская улица (от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Верземнека) с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Марьина Роща Октябрьский переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Савёловский Бутырская улица (нечетная сторона) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Останкинский 5-й Останкинский переулок 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт Улица Юрия Никулина c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Аэропорт Петровско-Разумовская аллея 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Аэропорт Московская аллея c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час
Южное Тушино/Северное Тушино Бульвар Яна Райниса (четная сторона от пересечения с улицей Героев Панфиловцев до пересечения с Туристской улицей) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Бульвар Яна Райниса (нечетная сторона от пересечения со Сходненской улицей до пересечения с Аэродромной улицей, нечетная сторона от дома 21 по бульвару Яна Райниса до пересечения с Туристской улицей)
Южное Тушино Сходненская улица (от пересечения с бульваром Яна Райниса до пересечения с Нелидовской улицей) 40 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час

На семи улицах плата за парковку подешевела: Причальный проезд, Шелепихинское шоссе, Складочная улица, участок Космодамианской набережной, 4-я улица Марьиной Рощи, 3-я улица Марьиной Рощи, 2-й проезд Марьиной Рощи.

Снижение тарифа

Район Улица Действующий тариф Новый тариф
Пресненский Причальный проезд c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Пресненский Шелепихинское шоссе c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Замоскворечье Космодамианская набережная c 8:00 до 21:00 — 380 руб./час; с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час c 8:00 до 21:00 — 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час
Марьина Роща Складочная улица с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час 40 руб./час
Марьина Роща 4-я улица Марьиной Рощи с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час 40 руб./час
Марьина Роща 3-я улица Марьиной Рощи с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час 40 руб./час
Марьина Роща 2-й проезд Марьиной Рощи с 8:00 до 21:00 — 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 60 руб./час 40 руб./час

Кроме того, на 35 участках улиц парковка теперь платная и по воскресеньям. Среди них — Киевская, Марксистская, Студенческая улицы, Ольховский, Ботанический, Можайский, Кутузовский переулки.

Новые тарифы на эвакуацию автомобилей

С 15 октября в Москве также изменилась стоимость эвакуации машин.

  • Первые сутки автомобиль хранится на спецстоянке бесплатно. На перемещение и хранение предоставят скидку 25%, если оплатить сумму до получения авто.
  • Стоимость эвакуации автомобиля категории М, А, или В с мощностью двигателя до 80 л. с. с оплатой до истечения 60 дней с момента его возвращения составит 5920 руб. (ранее — 4730 руб. без скидки).
  • Стоимость эвакуации автомобиля категории В мощностью 80–250 л. с. составит 9450 руб. (вместо 7540 руб.).
  • За автомобиль категории В с мощностью двигателя свыше 250 л. с. и другой транспорт с разрешенной максимальной массой до 4 т — 10 703 руб. вместо 10 580 руб.

В случае оплаты после 60 дней с момента возврата с 15 октября придется заплатить 10 703 руб. Хранение автомобилей категорий M и A обойдется в 940 руб., категорий B и D массой не более 3,5 т — 1820 руб., категории D массой более 3,5 т, категорий С, Е и негабаритных транспортных средств — 2590 руб.

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