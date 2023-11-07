В сибирских библиотеках сообщили об ограничениях на выдачу книг авторов-иноагентов

В библиотеках Новосибирска книги иноагентов убрали из общего доступа. Как пояснили «Ъ-Сибирь» в ГПНТБ, на все книги авторов со статусом «иноагент» распространяется ограничение 18+, также подобные произведения убраны из читательского зала, а получить их можно только по запросу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной научной областной библиотеке (НГОНБ) заявили, что возрастные ограничения не связаны с наличием у автора статуса иноагента. Выдача книг происходит в зависимости от того, какой возрастной маркер имеет произведение. Однако такие произведения аналогично убраны из общего зала, выдача книг происходит только по заказу. При этом в «Доме да Винчи», который является арт-платформой НГОНБ, «Ъ-Сибирь» сообщили, что книги иноагентов из читательского зала не убирали.

Подобная практика с ограничениями на выдачу литературы авторов-иноагентов отмечается и в других регионах Сибири. В Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края заявили, что все книги иноагентов были перемещены в отдельное хранилище, также уточняют цель получения такой книги. В Омской Государственной областной научной библиотеке пояснили, что действуют аналогичные меры – возрастные ограничения и выдача только по запросу. Также в ОГОНБ им. Пушкина сообщили, что подобные ограничения начали действовать в регионе с марта текущего года. Кроме того, в библиотеке отметили, что перестали закупать литературу авторов, которые имеют статус иноагента.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев