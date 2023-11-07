«Диссернет»: Shaman списал из интернета больше половины своей дипломной работы

Сетевое сообщество «Диссернет» утверждает, что певец Shaman (Ярослав Дронов) допускал заимствования из интернета на 20 страницах своей 35-страничной дипломной работы в Российской академии музыки имени Гнесиных. Согласно результатам экспертизы, опубликованной на сайте «Диссернета», 12 страниц дипломного реферата «Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца» полностью заимствованы из интернета.

«Диссернет» утверждает, что больше всего заимствований в своей работе господин Дронов допустил из статьи Гдалия Гармизы «К вопросу о формировании саунд-продюсирования». Кроме того, среди источников заимствований указаны статья Татьяны Суминовой «Продюсер: сущность и специфика социокультурного феномена», а также статьи на «Википедии» «Популярная музыка», «Поп-музыка» и «Звукорежиссер», следует из экспертизы «Диссернета».

В качестве научного руководителя господина Дронова «Диссернет» указал Ларису Зорилову, которая является заведующей кафедрой социально-гуманитарных дисциплин в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Эрдни Кагалтынов