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Работы по строительству зоопарка оплачены на 44%

По состоянию на 1 июля 2023 года готовность нового пермского зоопарк составляла 44, 8% . Об этом сообщает КСП Пермского края в своем заключении к краевому бюджету на 2024 год.

В пресс-службе минстроя Пермского края пояснили «Ъ-Прикамье», что в отчете КСП представлено исполнение в денежном эквиваленте, не физическая готовность. «Также, это исполнение рассчитывается исходя из полной реализации всего проекта, всего комплекса мероприятий (все очереди, художественное оформление)» - добавили в ведомстве.

Председатель КСП Геннадий Тушнолобов в свою очередь также подтвердил «Ъ-Прикамье», что указанная цифра означает только оплаченные работы. Каков реальный % физической готовности объекта глава палаты не знает. В Минстрое эту цифру «Ъ-Прикамье» также не назвали.

Согласно актуальной адресной инвестиционной программе Пермского края, общая стоимость строительства нового зоопарка в пермском микрорайоне Нагорном в текущих ценах оценивается в 6,68 млрд руб. С момента заключения контракта на проектирование первой очереди объекта в 2016 году по конец 2022 года в реализацию проекта было вложено 2,6 млрд руб. Основной объем расходов запланирован на текущий год — 3,35 млрд руб. В 2024-м планируется направить 661,4 млн руб., в 2025 году — еще 63,6 млн руб.

В октябре на публичных слушаниях к бюджету вице-премьер правительства Пермского края Андрей Алякринский заявлял, что новый комплекс Пермского зоопарка может открыться для посетителей к лету 2024 года. Окончательный ввод объекта запланирован на 2025 год.

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