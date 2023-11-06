В ГД внесли законопроект о продаже алкоголя во внутренних терминалах аэропортов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается до 30 июня 2026 года разрешить продажу алкогольной продукции в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров внутренних рейсов. Поправки разработаны для поддержки операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли (МБТ), которые понесли серьезные убытки во время пандемии коронавируса, а также после введения санкций. Сейчас алкоголь продают только в зонах ожидания международных терминалов.

Согласно тексту документа, продажу алкогольной продукции предлагается разрешить владельцам МБТ, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов, в залах выдачи багажа прилетов внутренних воздушных перевозок пассажиров и в залах выдачи багажа, находящихся в зонах транспортной безопасности международных аэропортов России.

Предполагается, что на алкогольную продукцию, ввозимую в Россию для продажи в МБТ, будут нанесены федеральные специальные марки еще до отгрузки на таможенных складах. При этом владелец МБТ, который владеет складом, должен быть внесен в реестр владельцев таможенных складов, а место нахождения самого склада включено в лицензию на розничную продажу алкоголя соответствующими лицами. Склад также должен находиться на определенных правительством территориях проведения эксперимента по маркировке ввозимого в Россию алкоголя.

В пояснительной записке отмечается, что с 2019 по 2022 год объем розничной продажи алкогольной продукции в магазинах беспошлинной торговли сократился на 64%, а количество владельцев МБТ сократилось на 20%. Власти также обратили внимание, что в условиях санкций владельцы МБТ не могут вернуть основным поставщикам товары из-за закрытия логистических коридоров с европейскими государствами. Кроме того, арендная плата аэропортам в среднем составляет 30% от выручки индустрии беспошлинной торговли.