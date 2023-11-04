МВД хочет начать проводить дактилоскопию мигрантов в аэропортах Москвы

Министерство внутренних дел РФ хочет в ближайшее время начать проводить дактилоскопию и фотографирование мигрантов в московских аэропортах, сообщила начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова. С 2021 года трудовые мигранты обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение одного-трех месяцев в зависимости от категории.

«Пока, к сожалению, на границе мы не дактилоскопируем, но с учетом предложений правительства Москвы мы в ближайшее время, я думаю, эксперимент этот начнем проводить. Когда уже в каждом аэропорту московского авиаузла будут дактилоскопироваться, фотографироваться. И те "перевертыши", как мы их называем, то есть лица, меняющие установочные данные, не смогут заехать на территорию РФ»,— сказала госпожа Казакова на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап» (цитата по ТАСС).

В России, по словам начальника управления, находятся около 6,5 иностранцев. 4 млн из них прошли процедуру дактилоскопирования. По итогам «такого тотального дактилоскопирования» раскрыто больше 2 тыс. преступлений.

Леонид Уварчев