МВД объявило в розыск бизнесмена Рубена Татуляна по уголовной статье, следует из базы розыска ведомства. В карточке указано, что господин Татулян имеет дипломатический паспорт, выданный в Абхазии в 2020 году.

В начале сентября «Известия» со ссылкой на источник сообщали, что дома у Рубена Татуляна на девятом этаже ТЦ «Office plaza» в Сочи прошли обыски. По данным издания, господин Татулян тогда находился в статусе свидетеля по делу о мошенничестве при строительстве торговых центров и жилкомплексов в Сочи, а также по делу об убийствах. Других подробностей «Известия» не сообщали. По их данным, бизнесмен находится за пределами России.

В 2014 году издание Forbes включило бизнесмена Татуляна в список крупнейших инвесторов в гостиничную недвижимость Сочи. В 2017 году Минфин США в рамках борьбы против организации «Воры в законе» внес Рубена Татуляна и две его компании — ЗАО «Спа-отель Весна» и ООО «Новый век-медиа» — в санкционный список, писал «РБК-Кубань».

Американское ведомство утверждало, что в 2010 году господин Татулян был назначен криминальным «смотрящим» за Сочи. Рубен Татулян неоднократно отрицал свою причастность к криминальному миру. Осенью 2017 года Дорогомиловский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Татуляна о защите чести к агентству «Прайм Крайм», специализирующемуся на новостях о преступном мире. Моральный ущерб был оценен судом в 10 тыс. руб. вместо 1 млн руб., которых требовал иск Рубена Татуляна.

Полина Мотызлевская