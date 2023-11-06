Осенние инвестзаморозки

Осенние месяцы смазали позитивную картину лета на рынке коллективных инвестиций. На результатах паевых фондов отразилось торможение роста российского фондового рынка на фоне ужесточения монетарной политики Банка России. Лучшую динамику продемонстрировали фонды с высокой долей акций нефтегазовых компаний, которые выиграли от высоких цен на энергоносители. В то же время фонды американских акций оказались в аутсайдерах, как за счет снижения котировок, так и укрепления рубля. Управляющие рассчитывают на возобновление роста стоимости российских акций на фоне высоких цен на нефть, а также редомициляции компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Жесткий разворот

Результаты осенних месяцев на рынке коллективных инвестиций оказались заметно хуже, чем в летние месяцы. По данным Investfunds, в сентябре—октябре из 141 крупного розничного фонда (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) доход пайщикам принесли только 49 фондов. При этом лишь у пяти розничных фондов доход в среднем превысил 3%, а лучший фонд показал доход 6,4%. В летние месяцы паи фондов в среднем прирастали на 5%, причем лучшие демонстрировали двузначную доходность.

Слабый результат во многом связан с завершением роста российского рынка акций на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. После роста почти на 20% в летние месяцы и достижения в начале осени полуторалетнего максимума (3287 пунктов) к середине сентября индекс Московской биржи обвалился ниже 3000 пунктов. В последующие недели он отыграл часть утраченных позиций и по итогам октября закрылся на отметке 3201 пункт, что на 0,8% ниже значений конца лета.

Нетвердая валюта

Обогнали рынок активно управляемые фонды, ориентированные на компании нефтегазовой отрасли, а также ПИФы с высокой долей таких акций. Паи таких фондов выросли на 1–6%.

В аутсайдерах оказались ПИФы компаний электроэнергетики и металлургии, акции которых снизились после роста с начала года. По итогам отчетного периода паи таких фондов потеряли в цене 3–9,5%. Но даже с учетом этой коррекции с начала года фонды все еще показывают высокий результат (рост на 40–60%).

Худшую динамику продемонстрировали паи фондов иностранных акций, потерявшие в цене 3–14%. Причем в лидерах падения были фонды, ориентированные на вложения в акции американских компаний.

По итогам двух месяцев индекс S&P 500 снизился почти на 7%, опустившись ниже уровня 4200 пунктов. «Инвесторы фиксируют позиции на фоне обострения арабо-израильского конфликта, а также неочевидных перспектив дальнейшего роста экономики после длительного цикла повышения ставки»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Андрей Алексеев. Дополнительную негативную переоценку на валютные паевые фонды акций оказало укрепление рубля. С начала осени курс доллара снизился на Московской бирже на 2,6 руб., до отметки 93,4 руб./$.

Валютная переоценка привела и к снижению стоимости паев фондов, ориентированных на вложения в золото. По данным Investfunds, они подешевели на 2,4–3,2%.

Борьба с переоценкой

Несмотря на укрепление рубля, фонды облигаций, активами которых выступают евробонды, замещающие и юаневые облигации, завершили отчетный период в положительной зоне. Паи таких фондов прибавили в цене до 3%. «Отрицательная валютная переоценка была скомпенсирована ростом стоимости активов фонда»,— поясняет директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. С начала осени индекс замещающих облигаций, являющийся бенчмарком многих таких фондов, вырос почти на 8%.

В аутсайдерах оказались фонды рублевых облигаций. По данным Investfunds, в основной массе ПИФы корпоративных облигаций или с доминирующей долей таких бумаг показали снижение стоимости пая до 3%. При этом стоимость паев ПИФов гособлигаций снизилась до 3,8%. За два месяца индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBTRNS снизился на 2,4%, индекс гособлигаций RGBITR — на 3,6%. С начала осени регулятор дважды повысил ключевую ставку (суммарно на 300 б. п.), что, в свою очередь, привело к снижению цен облигаций, соответственно, стоимость паев облигационных фондов также уменьшается»,— отмечает Андрей Алексеев.

Баррель в помощь

В ближайший месяц, по мнению портфельных управляющих, ситуация на российском рынке сильно не изменится. «Определяющим фактором для фондов рублевых облигаций станут последующие решения ЦБ, которые, в свою очередь, будут зависеть от выходящих макроэкономических данных, в частности от инфляции»,— отмечает господин Барк.

Вместе с тем российский рынок акций во главе с компаниями нефтегазового сектора будет чувствовать себя намного лучше благодаря высоким ценам на нефть и слабому рублю. В пятницу, по данным Investing.com, стоимость нефти Brent составляла $86,8 за баррель. Этот результат хотя и ниже на 11% максимума конца сентября, но на 12% выше значений начала года и на 25% выше уровней начала лета.

Фактором, способным поддержать рост на российском рынке, является редомициляция значительного числа частных российских компаний, в основном из IT-сектора. «Перевод компаний в российскую юрисдикцию снимет риски для инвесторов, что поможет раскрыть фундаментальную стоимость акций»,— отмечает Андрей Алексеев.

Виталий Гайдаев