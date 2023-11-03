«Метафракс» может возглавить топ-менеджер из Башкортостана
8 ноября состоится внеочередное собрание акционеров АО «Метафракс Кемикалс» (Губаха, Пермский край), на котором будет принято решение о назначении генерального директора общества.
Фото: Кучуксульфат
Как рассказали «Ъ-Прикамье» на предприятии, на должность генерального директора Росимуществом выдвинута кандидатура Альберта Худайбирдина.
Альберт Худайбирдин имеет большой опыт работы на предприятиях химической промышленности. В настоящее время возглавляет АО «Кучуксульфат» (Башкортастан), сообщили «Ъ-Прикамье» на предприятии. В данный момент губахинский химкомбинат управляется ООО УК «Метафракс групп».
Напомним, 8 сентября арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ почти 96,15% акций АО «Метафракс Кемикалс», принадлежавших АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг».
Отметим, что АО «Кучуксульфат» в 2022 году также перешел в собственность Росимущества от частного акционера.