Гендиректор «Башкиравтодора» арестован до конца года

Советский райсуд Уфы арестовал гендиректора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова до 31 декабря, сообщил «РБК-Уфа» со ссылкой на пресс-службу суда. Решение о мере пресечения его предполагаемым сообщникам — бывшему директору ООО «Киви» Иреку Шарипову и его заместителю Ришату Самматову — еще не принято. Ильдара Юланова, Ирека Шарипова и Ришата Самматова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Юланов в 2021 году

Фото: Башкиравтодор Ильдар Юланов в 2021 году

Фото: Башкиравтодор

По версии следствия, в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» «Башкиравтодор» и «Киви» заключили договоры на перевозку строительных материалов для реконструкции дороги Бирск—Тастуба—Сатка в Караидельском районе республики. Были изготовлены подложные товарно-транспортные накладные о якобы оказанных услугах по перевозке, которые заказчик принял и оплатил без их фактического исполнения. Как считает Следственный комитет РФ (СКР), таким образом из бюджета «Башкиравтодора» (контрольный пакет акций принадлежит республике) было похищено более 91 млн руб.

Обвиняемые были задержаны. В их домах и на рабочих местах проведены обыски, изъяты документы, наличные средства на общую сумму более 4,5 млн руб., два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 премиальных часов. «Следователи и оперативники продолжают исследовать хозяйственную деятельность акционерного общества на предмет совершения аналогичных преступлений»,— говорилось в сообщении СКР.

ООО «Киви» зарегистрировано в 2021 году в Уфе. Принадлежит Юнысу Фаррахову. В 2022 году выручка составила 948,6 млн руб., чистая прибыль — 104,7 млн руб.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в Башкирии. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2022 году при выручке 11,1 млрд руб. чистая прибыль компании составила 29 млн руб.

Влада Шипилова, Уфа