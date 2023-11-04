«Американский флаг долгое время считался символом зла»

«Вы все говорите сами и не позволяете говорить никому другому. Для нас различие — право выбора, тот факт, что у нас есть 1000 строительных компаний, которые строят тысячи видов разных домов,— самая важная вещь. У нас нет ни одного решения, принятого одним правительственным чиновником. В этом наша разница… Вы можете учиться у нас, а мы можем учиться у вас. Должен быть свободный обмен идеями. Позвольте людям выбирать, какой дом, какой суп, какие идеи они хотят».

Из «кухонных дебатов» с Никитой Хрущевым на открытии Американской национальной выставки в Москве, 24 июля 1959 года.