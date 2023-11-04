«Американский флаг долгое время считался символом зла»
Взгляды Ричарда Никсона на вызовы холодной войны — в 10 цитатах
В этом проекте «Ъ» собирает цитаты политиков времен холодной войны о послевоенной реальности, конфликте систем и мирном сосуществовании. Герой девятого выпуска — 37-й президент США Ричард Никсон.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О праве выбора
«Вы все говорите сами и не позволяете говорить никому другому. Для нас различие — право выбора, тот факт, что у нас есть 1000 строительных компаний, которые строят тысячи видов разных домов,— самая важная вещь. У нас нет ни одного решения, принятого одним правительственным чиновником. В этом наша разница… Вы можете учиться у нас, а мы можем учиться у вас. Должен быть свободный обмен идеями. Позвольте людям выбирать, какой дом, какой суп, какие идеи они хотят».
Из «кухонных дебатов» с Никитой Хрущевым на открытии Американской национальной выставки в Москве, 24 июля 1959 года.
О президентстве
«Я предпочитаю быть президентом на один срок и делать то, что считаю правильным, чем быть президентом на два срока ценой того, что Америка станет второразрядной державой, и увидеть, как эта нация признает первое поражение за свою гордую 190-летнюю историю… Если самая могущественная страна в мире будет действовать как жалкий, беспомощный гигант, силы тоталитаризма и анархии будут угрожать свободным нациям и свободным институтам во всем мире».
Из обращения к народу о положении в Юго-Восточной Азии, 30 апреля 1970 года.
О гонке вооружений
«Центральная гонка в современном мире — это не гонка вооружений и не космическая гонка. Это гонка между человеком и переменами. Центральный вопрос заключается в том, будем ли мы хозяевами событий или пешкой в этих событиях».
Из выступления на Национальной конференции губернаторов, 1 сентября 1969 года.
О миссии
«Величайшая честь, которой может удостоить история,— это звание миротворца. Эта честь теперь манит Америку — шанс помочь вывести мир наконец из долины потрясений на ту возвышенную почву мира, о которой человек мечтал с самого начала цивилизации. Если нам это удастся, будущие поколения скажут о нас, живущих сейчас, что мы воспользовались своим моментом, что мы помогли сделать мир безопасным для человечества. Это наш призыв к величию».
Из первой инаугурационной речи, 20 января 1969 года.
О страхе
«На всех страницах истории, на протяжении всех столетий люди мира боролись за свободу от страха. То ли страх перед стихией, то ли голод, то ли страх перед собственными правителями, то ли страх перед соседями в других странах. И все же время от времени люди побеждали источник одного страха только для того, чтобы стать жертвой другого. Пусть нашей целью теперь станет мир, свободный от страха. Мир, в котором нация больше не будет охотиться на нацию. В котором человеческая энергия будет направлена не на производство войны, а на производство большего количества мира».
Из телевизионного обращения к советскому народу из Московского Кремля, 29 мая 1972 года.
О поисках мира
«Для миллионов американцев на протяжении последней четверти века Кремль олицетворял непримиримую враждебность ко всему, что нам дорого, а для миллионов россиян американский флаг долгое время считался символом зла… поездки в Пекин и Москву начали освобождать нас от вечной конфронтации… Мы продвигаемся к миру, в котором лидеры наций будут урегулировать свои разногласия путем переговоров, а не силой и в котором они будут жить со своими разногласиями, чтобы их сыновьям не приходилось умирать из-за этих разногласий».
Из обращения к Конгрессу США после поездки в Москву, 2 июня 1972 года.
О войне во Вьетнаме
«Защита свободы — дело не только США. Это в первую очередь ответственность людей, свободе которых угрожают. В предыдущей администрации мы американизировали войну во Вьетнаме. Сейчас мы вьетнамизируем поиск мира. Мы действительно имеем только два варианта прекращения этой войны. Первый — это немедленный вывод всех американских войск из Вьетнама с дальнейшими непредсказуемыми последствиями. Или же мы будем продолжать поиски справедливого мира… с помощью выполнения нашего плана относительно вьетнамизации войны, по которому мы выведем все наши войска из Вьетнама после того, как южновьетнамская армия станет достаточно сильной, чтобы защитить свободу своей страны. Я выбрал второй путь. Это нелегкий путь. Это правильный путь».
Из речи перед американским народом, 3 ноября 1969 года.
О врагах
«Пресса — враг. Пресса — враг. Пресса — враг. Истеблишмент — враг. Профессора — враги. Профессора — враги. Напишите это на доске сто раз и никогда не забывайте».
Из беседы с Генри Киссинджером и Александром Хейгом, 14 декабря 1972 года.
О спонсировании революций
«У нас не может быть мирного сообщества наций, если одна нация спонсирует вооруженную подрывную деятельность на территории другой... “Экспорт” революции — это вмешательство, с которым наша система не может мириться, и такая страна, как Куба, которая стремится осуществить его, вряд ли может рассчитывать на участие в благах этого сообщества».
Из выступления на ежегодном собрании Межамериканской ассоциации прессы, 31 октября 1969 года.
Об «эпохе переговоров»
«В эту эпоху переговоров мы продолжим работать над ограничением ядерных вооружений и уменьшением опасности конфронтации между великими державами. Мы внесем свой вклад в защиту мира и свободы во всем мире. Но мы будем ожидать, что другие внесут свою лепту. Прошло время, когда Америка делает конфликты всех других стран своими собственными, или берет на себя ответственность за будущее каждой другой страны, или берет на себя смелость указывать народам других стран, как управлять своими собственными делами».
Из второй иннаугурационной речи, 20 января 1973 года.