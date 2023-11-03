В Воронеже передадут в суд дело о мошенничестве с ипотечными займами

Прокуратура Воронежской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 37-летнего директора ООО «ФинМаркет Черноземье», обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ч. 2, 3 ст. 174.1 УК РФ). В ведомстве не назвали имя фигуранта, но, согласно Kartoteka.ru, бессменным руководителем ныне неработающей фирмы являлся Дмитрий Наумовский.

Обвинение считает, что в 2014-2018 годах глава ООО под видом ипотечного кредитования похищал у жителей Воронежа их единственное жилье. Реклама компании обещала клиентам займы под низкий процент и под залог имущества, а ее руководитель обещал, что после возврата долга переоформит право на него обратно.

«После подписания и подачи документов в управление Росреестра потерпевшим выдавались незначительные суммы, явно несоразмерные стоимости квартир, зачастую существенно меньше обещанных. К примеру, одна из потерпевших лишилась жилого дома и земельного участка стоимостью более 12 млн руб., получив займ в размере 700 тыс. руб. Другой женщине денежных средств не выдали вовсе, лишив ее права собственности на квартиру, цена которой превышает 2 млн руб. При этом граждане, не подозревая о том, что они уже безвозвратно утратили свое имущество, добросовестно осуществляли возврат долга», — рассказали в облпрокуратуре. По подсчетам следствия, всего установлено 27 фактов мошенничества на сумму более 66 млн руб.

Уголовное дело направят в Ленинский райсуд Воронежа. Ранее соучастник обвиняемого был приговорен к трем годам колонии общего режима.

ООО «ФинМаркет Черноземье» было зарегистрировано в Воронеже в 2011 году, в 2020-ом прекратило деятельность. Уставный капитал компании составлял 100 тыс. руб., основным видом деятельности была деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. Владельцем и руководителем фирмы был Дмитрий Наумовский. В 2019 году ООО отчиталось о выручке в 90 тыс. руб. и чистой прибыли в 35 тыс. руб.

Сергей Толмачев

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