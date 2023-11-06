Джентельмены предпочитают постарше

В Удмуртии продажи б/у машин за год выросли почти на 17%, а спрос на авто возрастом до трех лет увеличился на 29%. Активнее стали продаваться китайские марки, сообщает Авито Авто. В бюджетном сегменте лидерство сохраняет семейство LADA. В целом подержанные автомобили подорожали на треть. Участники рынка отмечают, что сложившуюся на фоне санкций скудность в ассортименте сейчас активно компенсируют китайские модели, а потребители все больше обращают внимание на авто старше 5 лет из-за нехватки и высокой цены более молодых подержанных машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Авито Авто, в Удмуртии по итогам третьего квартала продажи автомобилей с пробегом выросли на 16,6% в сравнении с прошлым годом, их средняя стоимость стала выше на 32,5% и достигла 550 тыс. руб.

Так, наиболее востребованными на рынке автомобилей с пробегом дороже 3 млн руб. оказались Lexus RX (5 млн руб.), Hyundai Tucson (3,35 млн руб.) и Hyundai Palisade (4,2 млн руб.). В ценовом сегменте от 1,5 до 3 млн руб. наиболее продаваемыми стали Hyundai Creta (1,82 млн руб.), Renault Kaptur (1,7 млн руб.) и Toyota RAV4 (2,13 млн руб.). По цене до 1,5 млн руб. в Удмуртии лидировала LADA: Granta (530 тыс. руб.), Kalina (270 тыс. руб.) и Samara (150 тыс. руб.).

«На стоимость авто с пробегом влияют дополнительные опции, такие как комплект зимней резины, тонировка и подогрев сидений, а также техническое состояние машины. Важно внешнее состояние кузова, пробег машины и участие в ДТП. На формирование цены также влияет курс валют»,— рассказали эксперты Авито Авто.

Продажи китайских авто с пробегом в третьем квартале выросли на 35,8%, средняя цена составила 600 тыс. руб. Самыми популярными машинами стали Chery Tiggo (T11), LIFAN X60 и Geely Emgrand EC7. Продажи машин в возрасте до трех лет в Удмуртии в третьем квартале 2023 года выросли на 28,8% по сравнению со вторым кварталом, сообщает Авито Авто. Самым продаваемым автомобилем с пробегом до трех лет стала Lada Granta со средней ценой 785 тыс. руб. На втором месте — Lada Vesta (1,24 млн руб.), замыкает тройку лидеров Hyundai Creta (2,14 млн руб.).

В ижевской сети автосалонов «Столица» рассказали «Ъ-Удмуртия», что, несмотря на рост продаж, увеличивается и стоимость привлечения клиента. Это связано с повышением цен на авто, неоднократным ростом ключевой ставки ЦБ и снижением покупательской способности населения. Цена на авто российских брендов выросла порядка 20%, на иностранные модели — на 30-50% в зависимости от марки и класса машины, добавили в автосалоне. «Сложности с пополнением склада есть, так как рынок автомобилей не обновляется в той мере, как обновлялся до ухода иностранных брендов. Автомобили стареют, и на каждый автомобиль в хорошем состоянии всегда повышенный спрос»,— рассказали в автосалоне. Самой популярной маркой авто является «ВАЗ» за счет большого выбора и отсутствия проблем с автозапчастями, говорят в автосалоне «Столица». Последующие места занимают корейские и японские авто — Kia, Hyundai, Toyota.

Директор по продажам автомобилей с пробегом компаний ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов рассказал, что ассортимент автомобилей с пробегом сильно изменился за последний год, так как многие европейские страны ограничили экспорт в Россию.

«Лидирующие позиции начали занимать китайские бренды. Сложностей c запасом авто с пробегом нет, поскольку уже налажены поставки по параллельному импорту»,— добавил господин Желобов.

В сервисе «Автокод Поиск» также говорят, что «скудность» парка обусловлена экономической и геополитической ситуацией в стране и санкциями. «Парк стареет, но не пополняется. Именно поэтому в топе продаж на первом месте уже полгода удерживает лидерство “Лада Гранта”. Сменился и вектор внимания покупателей: если раньше на вторичке покупали 3-5-летние авто с одним владельцем и без ДТП, то теперь покупателей вполне устраивают 5-7-летние машины с несколькими владельцами и мелкими недочетами в истории эксплуатации»,— рассказали специалисты «Автокод Поиск».

Подержанные Hyundai Solaris и Kia Rio как раньше были в топе предпочтений, так и сейчас остаются идеальным вариантом для покупки, отмечает генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев. У таких машин недорогое обслуживание и несложный ремонт, а оригинальные запчасти можно заменить китайскими аналогами. Вместе с тем он отмечает, что б/у авто по-прежнему невыгодно завозить в страну по параллельному импорту из-за «нереально высокой» цены для конечного потребителя. Среди причин также таможенные пошлины и другие сборы (утилизационный, акцизы и др.).

Цены на машины растут не только из-за дефицита поставок, но и из-за спекуляции дилеров, добавил господин Матвеев. На отечественные марки цены растут, поскольку сильно зависят от поставок зарубежных компонентов. Рост будут останавливать периодические падения спроса, но большого снижения цен не предвидится, подчеркнул Дмитрий Матвеев.

«Рынок новых авто падает, и это ведет к тому, что автовладельцы все чаще откладывают продажу старого и покупку нового авто. А это значит, что рынок хороших и относительно новых б/у машин будет сжиматься и цены на них будут продолжать расти»,— отметил эксперт.

Если в прошлом году в топ марок входили доступные для покупки у официальных дилеров корейские производители, то сейчас интерес клиентов на вторичном рынке сместился в сторону ушедших из России концернов, говорит региональный директор «Интерлизинг» по ПФО Олег Тюкаев. «Автодилеры активно пополняют свои склады за счет программы trade-in и выкупа автомобилей с рынка. В целом уровень продаж покажет значительный прирост по итогам 2023 года. Однако в 4 квартале на фоне увеличения ключевой ставки и уменьшения доступности кредитов темп роста, который наблюдается в течение года, снизится»,— заключил господин Тюкаев.

Татьяна Колегова