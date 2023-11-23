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Коммерсантъ FM
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Новости

Результатом сотрудничества итальянской компании по выпуску пишущих инструментов Montegrappa и Фонда князя Монако Альбера II стали письменные принадлежности Solidarity Edition из стерлингового серебра и целлулоида с кубическими цирконами. На колпачке и корпусе перьевых и шариковых ручек выгравированы рыбки и другие морские обитатели.

Ручка Montegrappa из коллекции Solidarity Edition

Ручка Montegrappa из коллекции Solidarity Edition

Фото: Montegrappa

Ручка Montegrappa из коллекции Solidarity Edition

Фото: Montegrappa

Фонд поддерживает инициативы, направленные на защиту Мирового океана, борьбу с изменениями климата и управление водными ресурсами. Зажим колпачка ручки имеет форму трезубца Нептуна, а под наконечником размещен ее номер в лимитированной серии из 300 экземпляров.

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Кольцо MIUZ Diamonds из коллекции Millennium Premium

Кольцо MIUZ Diamonds из коллекции Millennium Premium

Фото: MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds из коллекции Millennium Premium

Серьги MIUZ Diamonds из коллекции Millennium Premium

Фото: MIUZ Diamonds

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Кольцо MIUZ Diamonds из коллекции Millennium Premium

Фото: MIUZ Diamonds

Серьги MIUZ Diamonds из коллекции Millennium Premium

Фото: MIUZ Diamonds

Российский ювелирный дом MIUZ Diamonds пополнил линию Millennium Premium украшениями с выращенными цветными бриллиантами. Эти камни настолько редки, что изделия с ними регулярно бьют рекорды стоимости за карат на международных аукционах. В коллекцию вошли серьги и кольца огранки «овал», «груша» и «кушон». Украшения можно приобрести в магазинах сети и онлайн.

У швейцарского часового бренда L’Duchen появились новинки.

Женские часы Celeste от швейцарского бренда L’Duchen

Женские часы Celeste от швейцарского бренда L’Duchen

Фото: L’Duchen

Женские часы Celeste от швейцарского бренда L’Duchen

Фото: L’Duchen

Женская модель L’Duchen Celeste имеет перламутровый циферблат, по центру декорированный волнообразным гильоше. Изображения Луны, Солнца и Земли — с индикаторами лунного календаря, дня недели и даты. Два последних регулируются отдельной кнопкой, скрытой под заводной головкой. Стальной корпус часов дополняет ремешок из натуральной кожи с сафьяновым тиснением или стальной браслет.

Часы Aerostat Chrono от швейцарского бренда L’Duchen

Часы Aerostat Chrono от швейцарского бренда L’Duchen

Фото: L’Duchen

Часы Aerostat Chrono от швейцарского бренда L’Duchen

Фото: L’Duchen

Мужчинам марка предлагает хронографы Aerostat Chrono в стальном корпусе диаметром 43 мм. На многоуровневом циферблате расположены счетчик секунд, индикатор 1/10 секунды и минутный накопитель. Три дополнительных окошка выделены накладной рамкой, круговым гильоше, узором «солнечные лучи». Стрелки имеют люминесцентное покрытие, у сапфирового стекла антибликовое покрытие. Часы водонепроницаемы, безель и центральные звенья стального браслета выполнены из керамики.

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Пальто из новой коллекции бренда Finn Flare

Пальто из новой коллекции бренда Finn Flare

Фото: Finn Flare

Одежда из новой коллекции бренда Finn Flare

Одежда из новой коллекции бренда Finn Flare

Фото: Finn Flare

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Пальто из новой коллекции бренда Finn Flare

Фото: Finn Flare

Одежда из новой коллекции бренда Finn Flare

Фото: Finn Flare

Finn Flare запускает премиальную коллекцию в стилистике скандинавского минимализма. На осень и зиму бренд предлагает пальто, пуховики и вязаный трикотаж высокого качества из натуральных материалов и в приглушенной палитре. Ключевые модели — пальто из шерсти и шелка с подкладкой из вискозы оттенков мха и мокрой земли с цельнокроеными рукавами или регланом. Пуховики из шерсти с наполнителем из гусиного пуха — светло-серого и пудрового оттенков. Водолазки и джемперы черного, серого, кобальтового и горчичного цвета связаны из тонкой мериносовой шерсти с добавлением альпаки и кашемира. Входящие в коллекцию вещи соответствуют стилю кэжуал, но вписываются и в офисный дресс-код.

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Платок из новой коллекции бренда YAKA

Платок из новой коллекции бренда YAKA

Фото: YAKA

Платок из новой коллекции бренда YAKA

Платок из новой коллекции бренда YAKA

Фото: YAKA

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Платок из новой коллекции бренда YAKA

Фото: YAKA

Платок из новой коллекции бренда YAKA

Фото: YAKA

Коллекцию аксессуаров с яркими этническими принтами, отсылающими к теме взаимосвязи человека и природы, представил бренд YAKA. Его аудитория — смелая и готовая к экспериментам со стилем, считают в YAKA, поэтому в дизайне марки нет табу. В моделях комбинируются трендовые цвета, сочные контрастные сочетания привлекают взгляд. Изделия отличает тонкая ручная работа. Бренд представлен эксклюзивно в шоуруме MFashion.

Пуховик из новой коллекции бренда ERMA

Пуховик из новой коллекции бренда ERMA

Фото: Erma

Пуховик из новой коллекции бренда ERMA

Фото: Erma

В списке молодых и перспективных модных российских марок пополнение. Концептуальный бренд доступной верхней одежды ERMA выпускает высокотехнологичные куртки на натуральном пуху, которые одинаково уместны и в городе, и на горнолыжном курорте. Все пять моделей зимней коллекции имеют внутренние и внешние карманы, регуляторы для вентиляции с внутренней стороны и козырек от ветра на капюшоне. Есть и куртка-трансформер с отстегивающимися рукавами и скрытым капюшоном. Пуховики ERMA рассчитаны на температуру до –25°С.

Вещи из осенне-зимней коллекции итальянского бренда Ice Play

Вещи из осенне-зимней коллекции итальянского бренда Ice Play

Фото: Ice Play

Вещи из осенне-зимней коллекции итальянского бренда Ice Play

Фото: Ice Play

Вещи из осенне-зимней коллекции итальянского бренда одежды и аксессуаров Ice Play под стать его названию. В мужской ее части представлены пуловеры с высоким воротом, свитера с контрастными молниями, куртки-пуховики с фотографическим принтом на белом или черном фоне, а также шерстяные и стеганые пальто. На толстовках, стеганых куртках и футболках женской коллекции изображены белые медведи. Платья-свитера и укороченные худи украшены крупными пайетками, а мини-платья выполнены из светоотражающих тканей.

Лазерная установка Fotona SP Dynamis в клинике «Клазко»

Лазерная установка Fotona SP Dynamis в клинике «Клазко»

Фото: предоставлено «Клазко»

Лазерная установка Fotona SP Dynamis в клинике «Клазко»

Фото: предоставлено «Клазко»

Клиника «Клазко» представляет программу коррекции и профилактики признаков старения с помощью лазерной установки Fotona SP Dynamis. Аппарат применяется для борьбы с нарушением пигментации, оплыванием овала лица, углублением носогубных складок, появлением морщин, потерей упругости кожи. Процедура заключается в воздействии эрбиевым и неодимовым лазерами на лицевые мышцы и связки, подкожно-жировую клетчатку, эпидермис и более глубокие слои кожи.

Инъекции RepartPLA для контурной пластики

Инъекции RepartPLA для контурной пластики

Фото: RepartPLA

Инъекции RepartPLA для контурной пластики

Фото: RepartPLA

Вернуть коже плотность и упругость, сделать овал лица подтянутым поможет контурная пластика с использованием инъекций RepartPLA в Клинике профессора Юцковской. В основе этого препарата, созданного российским научно-производственным комплексом Ingal, лежит полимолочная кислота — стимулятор выработки коллагена. Инъекции RepartPLA выступают не только в роли филлера — они положительно влияют на метаболизм, структуру и тургор кожи, улучшают цвет лица и способствуют процессу естественного обновления эпидермиса. Происходит это благодаря мощному стимулирующему действию полимолочной кислоты на фибробласты, клетки, отвечающие за коллагеногенез и выработку межклеточного матрикса. Эффект сохраняется от полутора до двух лет.

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Гипоаллергенная сыворотка от бренда Botaniqua

Гипоаллергенная сыворотка от бренда Botaniqua

Фото: Botaniqua

Гипоаллергенная сыворотка от бренда Botaniqua

Гипоаллергенная сыворотка от бренда Botaniqua

Фото: Botaniqua

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Гипоаллергенная сыворотка от бренда Botaniqua

Фото: Botaniqua

Гипоаллергенная сыворотка от бренда Botaniqua

Фото: Botaniqua

В линию средств для ухода за кожей российского бренда Botaniqua вошли две гипоаллергенные сыворотки, которые будут особенно кстати зимой. Первая, «Гиалурон» с гиалуроновой кислотой, интенсивно увлажняет кожу и сохраняет ее эластичность, успокаивает и снимает воспаления, замедляет процесс старения и улучшает цвет лица. Вторая, «Коллаген», оказывает выраженное омолаживающее действие: разглаживает морщины, обеспечивает лифтинг-эффект, смягчает и тонизирует эпидермис. Оба продукта подходят для любого типа кожи, включая чувствительную.

Сыворотка Age Proteom от французской косметическиой компании NAOS

Сыворотка Age Proteom от французской косметическиой компании NAOS

Фото: NAOS

Сыворотка Age Proteom от французской косметическиой компании NAOS

Фото: NAOS

Французская компания NAOS, в портфель которой входят бренды Bioderma, Institut Esthederm и Etat Pur, запустила программу «Наука о продлении молодости кожи». Из представленных в ассортименте всех трех марок продуктов можно составить персональную комбинацию ухода для решения индивидуального набора задач: от тщательного и бережного очищения до предотвращения и коррекции возрастных изменений. Одним из ключевых средств, которое наверняка найдет место в каждой комбинации, можно назвать сыворотку Age Proteom, Institut Esthederm. Согласно результатам недавних научных исследований, причиной увядания кожи в первую очередь являются накопившиеся повреждения протеома — белков, из которых на 15-27% состоит организм человека, кожа в том числе. В составе сыворотки — запатентованная формула, помогающая восстановить белковые структуры кожи на клеточном уровне.

Новый аромат Vetiver & Iris от бренда 100BON

Новый аромат Vetiver & Iris от бренда 100BON

Фото: 100BON

Новый аромат Vetiver & Iris от бренда 100BON

Фото: 100BON

В композициях ароматов бренда 100BON легко узнаваем почерк их создателя, Жан-Клода Эллена, одного из самых известных парфюмеров современной Франции. Родом из Грасса, он был в числе первых студентов знаменитой школы Givaudan, которая и сегодня находится в числе наиболее престижных образовательных учреждений в этой сфере. Характерной чертой всех составленных Эллена композиций является «природное» звучание. Автор говорит, что не стремится копировать, а лишь выражает свое восприятие природы. Свое новое творение — Vetiver & Iris — парфюмер посвятил дуэту дымного сухого ветивера и нежного ириса. Пикантности ведущему аккорду придают черный перец и пряный мускатный орех с древесными полутонами.

Косметика от корейского премиального брена Thim

Косметика от корейского премиального брена Thim

Фото: The Thim

Косметика от корейского премиального брена Thim

Фото: The Thim

Российский косметический рынок продолжает пополняться новыми марками: этой осенью в их число вошел корейский премиальный бренд Thim, представленный эксклюзивно в магазинах сети «Золотое яблоко». В ассортименте преобладает декоративная косметика. Фокус не столько на палитру, которая довольно консервативна, сколько на качество покрытий и текстур. Шелковистые тональные средства в кушоне, карандаши для глаз и бровей, помада, двойные тени отлично подойдут как для повседневного макияжа, так и для особых случаев. Кроме того, представлена линия очищающих кожу продуктов, которые помогут мягко удалить макияж.

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