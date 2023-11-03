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Коммерсантъ FM
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В США впервые заключенного казнят азотом

Верховный суд Алабамы разрешил провести первую в США казнь с помощью азота. Этот метод казни одобрили в трех штатах, первые еще в 2018 году, но до этого момента его не применяли. Казнят с помощью азота мужчину, убившего жену проповедника в 1988 году. Об этом сообщает телеканал FoxNews.

В момент казни человеку на лицо надевают маску, в которую поступает азот, чтобы он не мог дышать кислородом (азот входит в состав воздуха, но при вдыхании с кислородом он безвреден). В итоге человек умирает от нехватки кислорода.

Первым человеком, казненным таким способом, станет 58-летний Кеннет Юджин Смит. Он был осужден за убийство Элизабет Сеннет в округе Колбрейт в Алабаме. Убийство заказал муж женщины — проповедник, который хотел получить страховку после ее смерти.

В прошлом году Юджина Смита пытались казнить с помощью смертельной внутривенной инъекции, но от этого способа вынуждены были отказаться из-за проблем с введением капельницы.

Адвокаты Юджина Смита выступают против такого способа казни. Они утверждают, что этот способ еще не был проверен и поэтому является неконституционным. Дату казни назначит губернатор штата Кей Айви.

Смертная казнь в США проводится в основном с помощью смертельных доз барбитуратов. Однако некоторые штаты испытывают ограниченный доступ к этим препаратам из-за решения Евросоюза, запретившего фармацевтическим компаниям продавать тюрьмам такие лекарства. Кроме того, по мнению чиновников, казнь с помощью азота поможет избежать проблем, которые возникают при смертельных инъекциях: в частности, неудачные попытки казни и связанных с этим судебных разбирательств.

Анастасия Ларина

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