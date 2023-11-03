Компанию «Южуралзолото» оценили в 120 млрд рублей перед IPO

Перед первичным публичным предложением акций АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Челябинская область) Константин Струков на Московской бирже оценка компании составила 120 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источник.

Вывести на биржу планируется 5% акций. Оценка ЮГК сопоставима с показателями других золотодобывающих холдингов. «IPO пройдет по схеме cash-in — полученные деньги будут направлены в компанию», — цитирует РБК источник из числа организаторов публичного предложения.

2 ноября общее собрание акционеров «Южуралзолота» единогласно одобрило решение об обращении с заявлением о листинге акций, сообщается на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

ЮГК планирует выйти на IPO на Московской бирже до конца года. Ранее компания несколько раз пыталась разместить акции, но из-за неудачной конъюнктуры откладывала этот процесс.

АО «Южуралзолото группа компаний» добывает золото на территории Пластовского, Верхнеуральского и Еткульского районов Челябинской области. Основным акционером компании является депутат законодательного собрания региона Константин Струков. В январе-сентябре 2023 года чистый убыток компании составил 10,7 млрд руб., что почти на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка – 24,9 млрд руб.

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