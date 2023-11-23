«Нам не нравятся стереотипные модные коллаборации»

В 2023 году датская марка обуви и аксессуаров ECCO объявила о сотрудничестве с Наташей Рамсей-Леви, за плечами которой пост креативного директора Chloe, должность дизайн-директора Balenciaga и работа с Louis Vuitton. Партнерство началось с проекта At.Kollektive, в рамках которого независимые приглашенные дизайнеры под руководством Наташи представили свои коллекции обуви и аксессуаров из кожи для ECCO. Следующим шагом стала лимитированная женская коллекция NRL, в которой Рамсей-Леви вместе с командой ECCO актуализировала знаковые силуэты бренда. Так, классические челси и сапоги с широким голенищем были выпущены на объемной резиновой подошве Grainer, а лаконичные полуботинки и ботфорты — на гибкой подошве с насечками от кроссовок Gruuv. «Ъ Стиль» поговорил с генеральным директором ECCO Паносом Митаросом о перспективах этого сотрудничества, главных целях и проектах, запланированных на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ECCO Панос Митарос

Фото: Courtesy of Ecco Генеральный директор ECCO Панос Митарос

Фото: Courtesy of Ecco

— Проработав в ECCO 30 лет, в 2021 году вы стали генеральным директором компании. Какие цели вы ставили перед собой, вступая в эту должность?

— Моя основная цель заключалась в том, чтобы сделать бренд сильнее. Усилить организационную структуру и повысить финансовые показатели. Кроме того, мне кажется важной работа на долгосрочную перспективу. Я хочу, чтобы компания становилась сильнее даже после того, как я покину свою должность. Мне неинтересно просто следовать за другими или повторять их успехи. Это не мой подход. Я верю: главное — это идентичность, чтобы люди доверяли бренду и испытывали к нему живой интерес.

— Почему вы считаете, что именно сейчас подходящее время для перемен, обновления классической коллекции и смены позиционирования бренда?

— Нет понятия «подходящее время», есть планирование. При плавающих дедлайнах есть опасность вообще ничего не успеть. Наша компания рассредоточена по всему миру, с множеством разных департаментов, которые мы стараемся объединить. Установление определенных сроков помогло нам сохранить ясность понимания, куда мы все вместе движемся, и эффективность. Кроме того, с приходом осени мы всегда в предвкушении чего-то нового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туфли Sculpted LX 55

Фото: Courtesy of Ecco Туфли Sculpted LX 55

Фото: Courtesy of Ecco

— Как представить ECCO новой аудитории и не лишиться при этом лояльных покупателей?

— Это вопрос, над которым мы много думали. Любое изменение требует анализа. В этом плане мы — словно одна большая семья, я это понимаю, проработав в ECCO 30 лет. Так что, да, мы постоянно спрашиваем себя: если мы сделаем этот шаг, что произойдет с тем лояльным покупателем, который любит ECCO, всегда возвращается и покупает нашу обувь уже много лет? Поясню сразу: мы не собираемся делать ничего драматичного, просто эволюционируем. Развиваемся в своем направлении. Нам было бы гораздо проще сказать, что мы хотим быть как бренд X, Y или Z. Оставаться собой и при этом двигаться вперед, проанализировав, чем мы отличаемся от других,— это гораздо сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Челси Grainer

Фото: Ecco Челси Grainer

Фото: Ecco

— Новое позиционирование ECCO звучит как «Modern Family». Что для вас означает понятие «современная семья»?

— Я хорошо понимал, что хочу рассказать правдивую историю. Бренд изначально был семейным бизнесом. И очевидно, что и сейчас, обращаясь к нам, люди ощущают некую преемственность, семейный дух. Я привозил многих гостей на фабрику, и они всегда отмечали тесные связи, которые пронизывают компанию на всех уровнях. Решения мы принимаем сообща, во взаимодействии, как семья. Что касается современного понимания семьи, мы хотим отойти от стереотипного представления. Семья — это может быть и лучший друг. Это скорее энергия, которая объединяет людей. Семьей может быть кто угодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ботильоны и сапоги Shape Sculpted Motion 55

Фото: Courtesy of Ecco Ботильоны и сапоги Shape Sculpted Motion 55

Фото: Courtesy of Ecco

— Вы работали с Наташей Рамсей-Леви над проектом At.Kollektive, а теперь она новый творческий партнер ECCO. Почему вы вновь обратились к ней?

— Когда мы начали работать над At.Kollektive с Наташей, у нас сразу же возникло взаимопонимание. Я с большим уважением отношусь к ее точке зрения. Я просто позвонил ей и спросил: «Ты поможешь мне в этом новом творческом путешествии, готова вложить в этот проект свою энергию?» Нас с Наташей объединяет то, что нам не нравятся стереотипные модные коллаборации. Она хорошо знакома с ECCO, понимает нас, чувствует тот самый дух семьи, о котором мы говорили. Поэтому, думаю, она добавит свое видение и необходимую нам остроту.

— С чем бы вы хотели, чтобы ваш клиент ассоциировал ECCO?

— Я хочу, чтобы люди думали, что это честный аутентичный бренд — и с точки зрения модного позиционирования, и с точки зрения подхода к экологичности и так далее. Я хочу, чтобы люди нам доверяли и думали: «Знаете, когда я еду в путешествие, я всегда беру с собой ECCO». Мы не стремимся быть всем для всех, но я хочу, чтобы ECCO стал надежным партнером по жизни для многих людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ботильоны Shape Sculpted Motion 55

Фото: Ecco Ботильоны Shape Sculpted Motion 55

Фото: Ecco

— Какие у вас планы на ближайший год?

— Помимо работы с Наташей, у нас задуман еще один дроп — с RAL7000. Это совершенно разные истории и разные аудитории. Мне бы хотелось, чтобы новый ECCO был «приправлен» разными ингредиентами, которые дополняют и сменяют друг друга. Так что мы обещаем много новостей. Хотим привнести энергию At.Kollektive в наш флагманский бренд. Мы планируем продолжать развиваться, привлекать молодую аудиторию, сохраняя при этом верность нашим традициям и принципам.