Главные новости за 2 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал жителя Ялты, который по заданию украинских спецслужб организовал слежку за бывшим депутатом Рады Олегом Царевым.

Жители Краснодара пожаловались на полеты беспилотников в городе. Росгвардия сообщила, что полет носят тренировочный характер.

В ЧВК «Вагнер» заявили, что не проводят набор бойцов в Краснодарском крае, как об этом писали в социальных сетях.

Azimut Hotels собирается открыть три новых отеля в Сочи и вложит в их строительство 11 млрд руб.

Компания «Екатеринодар Инвест Строй» построит в Краснодаре медицинский центр площадью 2,5 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят около 200 млн руб.

В третьем квартале 2023 года производство духов в Краснодарском крае увеличилось в 2,7 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Всего в регионе за три месяца произвели 168 тыс. единиц парфюмерной продукции.

Из краснодарской гимназии уволился учитель, который набросился на школьницу из-за того, что она пользовалась телефоном на уроке.

Эколог Евгений Витишко раскритиковал идею создания искусственных насыпных островов для развития Сочи.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram