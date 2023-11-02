В ЧВК «Вагнер» опровергли информацию о наборе бойцов на Кубани

Информация о наборе бойцов в структуру ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности, пишет «Блокнот Краснодар» со ссылкой на источник в военной компании.

«Набор сотрудников в компанию в Краснодарском крае не возобновлен… Создаются лагеря подготовки в других субъектах РФ… Но в Краснодарском крае подобного пока нет»,— цитирует издание собеседника из ЧВК «Вагенр».

Слухи о вербовке мужчин в частную военную компанию на территории Краснодарского края стали появляться на фоне сообщений о возобновлении набора в ЧВК «Вагнер» в других регионах России. Ранее на Кубани существовал лагерь подготовки ЧВК «Вагнер» и функционировал центр набора добровольцев.

Вчера, 1 ноября, пермский представитель «Вагнера» сообщил, что ЧВК вошла в состав Росгвардии, подразделение возглавил сын погибшего Евгения Пригожина — 25-летний Павел. По словам представителя формирования, сейчас компания возобновила прием работников. Он уточнил, что теперь «Вагнер» не принимает соискателей, которые отбывают тюремное наказание.

Наталья Решетняк

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