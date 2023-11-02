Производство парфюмерии на Кубани увеличилось на 166%

В третьем квартале 2023 года производство духов в Краснодарском крае увеличилось в 2,7 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Как сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), всего в регионе за три месяца произвели 168 тыс. единиц парфюмерной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

С января по сентябрь включительно на Кубани произвели 301 тыс. единиц парфюмерии. По этому показателю регион занимает девятое место в России.

В ЦРПТ рост производства парфюмерии в стране связывают с обелением рынка после введения обязательной маркировки. В центре отмечают, что доля нелегальной продукции сократилась на четверть. Увеличение производства духов в России также связано с уходом иностранных брендов.

Татьяна Ручкина

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