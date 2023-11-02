В Росгвардии рассказали о причинах запуска беспилотников в Краснодаре

В Краснодаре 2 ноября до 18:00 в небе над городом летают беспилотники. Как сообщили kuban.aif.ru в пресс-службе Южного округа Росгвардии, это связано с тренировками.

«Все полетные мероприятия авиации Росгвардии в Краснодаре носят плановый, учебно-тренировочный характер»,— отметили в ведомстве.

О полетах беспилотников ранее сообщили в ЕДДС Краснодара. Жителей города и туристов попросили соблюдать спокойствие.

Татьяна Ручкина

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