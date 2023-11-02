Главные новости за 2 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел
Суд национализировал курскую кондитерскую фабрику украинской «Конти».
В Липецкой области не будут создавать территориальную оборону.
Липецкие власти могут предложить Минобороны разместить в регионе новые части.
Экс-главу орловского депздрава подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Из-за АЧС в воронежских хозяйствах изъяли более 300 свиней.
В Белгородской области завершается формирование второго полка теробороны.
Площадь пяти воронежских кладбищ планируют увеличить на 37 га.
Отменены торги по выбору проектировщика завода мотогондол под Воронежем.