Главные новости за 2 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Суд национализировал курскую кондитерскую фабрику украинской «Конти».

В Липецкой области не будут создавать территориальную оборону.

Липецкие власти могут предложить Минобороны разместить в регионе новые части.

Экс-главу орловского депздрава подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Из-за АЧС в воронежских хозяйствах изъяли более 300 свиней.

В Белгородской области завершается формирование второго полка теробороны.

Площадь пяти воронежских кладбищ планируют увеличить на 37 га.

Отменены торги по выбору проектировщика завода мотогондол под Воронежем.