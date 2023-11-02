В Липецкой области не будут создавать территориальную оборону

Глава Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе не будут создавать подразделения территориальной обороны (по аналогии с существующими формированиями в Курской и Белгородской областях). Об этом он рассказал в ходе прямого эфира.

«Мы изучали этот вопрос, на сегодняшний день не видим целесообразности.

Но у нас ведется военная подготовка для всех желающих. И мы, безусловно, смотрим на них как на резерв для территориальной обороны. Кроме этого еще ряд мер мы предпринимаем, чтобы в случае необходимости была адекватная реакция»,— сказал господин Артамонов.

Как бойцов белгородской территориальной самообороны начали обеспечивать оружием — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин