Экс-главу орловского депздрава подозревают в злоупотреблении полномочиями

Орловское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя департамента здравоохранения региона . Его подозревают в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, до семи лет лишения свободы), сообщили в прокуратуре области, на основании материалов которой возбуждено дело. Также в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста) подозревается директор областного бюжетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ). По данным «Ъ-Черноземье», подозреваемыми выступают бывший глава облздрава Иван Залогин и глава МФЦ Павел Калугин.

Согласно сообщению прокуратуры, которая проводила проверку исполнения законодательства при реализации нацпроектов, в рамках национального проекта «Цифровая экономика» с декабря 2018 по август 2019 года департамент сформировал список фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) для включения в перечень социально значимых объектов региона, которым нужно предоставить доступ к интернету. В список «в нарушение требований законодательства» вошли и восемь ФАПов, которые на тот момент уже долго не функционировали и не имели оборудования.

«В результате за период с августа 2019 по декабрь 2021 года неправомерно произведена оплата за неиспользуемые услуги на общую сумму более 1,6 млн руб., бюджету причинен ущерб в указанном размере»,— сообщили в облпрокуратуре.

С апреля 2022 года госзаказчиком по контракту для подключения к интернету социально значимых объектов являлось областное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр». Но, по версии следствия, заказчик не проводил сверку фактического потребления трафика и данных из актов оказанных услуг, что в апреле–декабре 2022 года привело к оплате неиспользованных услуг на сумму свыше 2,1 млн руб.

Об уголовном деле о превышении полномочий в отношении Ивана Залогина — в публикации «Ъ-Черноземье» «Почечная достаточность».

Олег Мухин, Сергей Толмачев