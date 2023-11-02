В Белгородской области завершается формирование второго полка теробороны

Второй полк территориальной самообороны, создание которого белгородский губернатор Вячеслав Гладков анонсировал в начале июля 2023 года, «практически сформирован». Об этом глава региона рассказал в ходе «большой прямой линии».

«Приобретаем обмундирование, снаряжение. Есть несколько муниципалитетов, которые полностью выполнили задачи по формированию второго полка. Все планово»,— сказал господин Гладков.

По его словам, самооборона Белгородской области «стала лицом прифронтового региона»: «Это мужественные люди, которые днем занимаются мирными профессиями, а вечером — военной подготовкой. Большой объем работы уже выполнили. Приобрели огромное количество снаряжения, обмундирования, транспорта. У нас есть законная возможность обеспечения стрелковым оружием подразделений самообороны».

О вооружении белгородской теробороны — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин