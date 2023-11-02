Из-за АЧС в воронежских хозяйствах изъяли более 300 свиней

В угрожаемой зоне, установленной после выявления вспышек африканской чумы свиней в Калачеевском районе Воронежской области, под отчуждение (помимо непосредственно очагов на крупных предприятиях) попало свыше 320 голов. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном управлении ветеринарии.

По состоянию на конец октября обход населенных пунктов в Калачеевском и Петропавловском районах продолжался. На попавших в угрожаемую зону территориях Воробьевского района подворный обход завершен, поголовья свиней не выявлено.

В октябре, напомним, очаги африканской чумы свиней были выявлены на двух свинокомплексах группы «Агроэко», а также на двух площадках ГК «Русмит» в Калачеевском районе. Ограничительные мероприятия вводились на территории Воробьевского, Калачеевского и Петропавловского районов. Впоследствии еще один очаг обнаружили в Хохольском районе.

В управлении ветеринарии пояснили «Ъ-Черноземье», что на свинокомплексе «Меловатский» отчуждение и уничтожение поголовья завершено. На свинокомплексе «Колос» завершить уничтожение планируется к 10 ноября.

Напомним, в угрожаемой зоне, согласно постановлению правительства РФ от 26 мая 2006 года №310 «Об утверждении правил изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очагов особо опасных болезней животных», необходимо отчуждение и изъятие всех свиней с последующим бескровным убоем и сжиганием туш. Под изъятие попадают все хозяйства — и крупные комплексы, и подворья — за исключением предприятий, имеющих четвертый компартмент (высший уровень защиты). Изъятие свиней проводится комиссией. По ее актам будет проводиться возмещение ущерба. Размер ущерба рассчитывается на основании данных статистических органов о средней цене свиней в живом весе. Деньги будут выплачиваться владельцам из регионального бюджета.

Подробнее о распространении АЧС в Воронежской области — в публикации «Ъ-Черноземье» «Компартмента много не бывает».

Олег Мухин