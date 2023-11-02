Площадь пяти воронежских кладбищ планируют увеличить на 37 га

Территорию пяти кладбищ в Воронеже планируют увеличить суммарно как минимум на 369,1 тыс. кв. м. Самое большое расширение ждет Березовское и Буденновское кладбища. Это следует из постановления мэра Вадима Кстенина, опубликованного на сайте горадминистрации.

В документе сказано, что господин Кстенин поручил управлению главного архитектора разработать проекты изменений в генплан Воронежа на 2021–2041 годы и в правила землепользования и застройки города. Они должны включать передачу под погосты участка производственно-коммунальной застройки площадью 2,38 тыс. кв. м у Буденновского кладбища, земли под ИЖС (6,9 тыс. кв. м) у Лесного кладбища, части леса в Семилукском лесничестве (вероятно, для расширения Юго-Западного кладбища), двух участков сельхозназначения в районе Березовского и Буденновского кладбищ площадью 167,7 тыс. кв. м и 136,9 тыс. кв. м соответственно, а также двух участков (11,2 тыс. кв. м и 44 тыс. кв. м) в районе Левобережного кладбища (сейчас они предназначены для производственно-коммунальной застройки и промзоны).

Ранее сообщалось, что под новые захоронения планируется отвести территорию, прилегающую к Левобережному кладбищу, и участки «в районе» остальных погостов. Рассматриваемые площадки, по словам представителей мэрии Воронежа, относятся к землям, право собственности на которые не зарегистрировано.

В Воронеже расположено 20 городских кладбищ, включая упомянутые, однако новые захоронения с 2014 года разрешены только на Березовском. Остальные погосты предназначены только для подзахоронения умерших в уже организованные могилы их родственников. Ожидается, что ресурс действующего кладбища будет исчерпан менее чем через пять лет.

В связи с этим в начале 2022 года мэр Вадим Кстенин сообщил о планах организовать новый погост в микрорайоне Семилукские Выселки Левобережного района. Однако из-за возмущений местных жителей летом 2022-го господин Кстенин сказал, что мэрия отказалась от этой идеи. В начале октября 2023 года глава города заявил, что проблему планируется решить посредством расширения уже существующих кладбищ.

Алина Морозова

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