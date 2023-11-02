Липецкие власти могут предложить Минобороны разместить в регионе новые части

Власти Липецкой области рассмотрят вопрос подготовки предложений в Министерство обороны РФ для размещения в регионе новых войсковых частей. Так губернатор Игорь Артамонов в ходе прямого эфира отреагировал на вопрос участника спецоперации ельчанина Никиты Шалунова о том, какой будет после окончания СВО судьба трех именных липецких артдивизионов.

«Мое мнение — хотелось бы иметь здесь воинские части. Безусловно, того, что есть, наверное, недостаточно — в том числе и для решения задач защиты дальних подступов к Москве. Но этот вопрос находится в компетенции Минобороны.

Я слышал, что они рассматривают разные варианты, делают выводы из той ситуации, которая была (в июне во время марша ЧВК “Вагнер”.— “Ъ-Черноземье”).

Может быть, подготовим предложения в Минобороны с тем, чтобы разместить на нашей территории воинские контингенты. И Елец, конечно, как город воинской славы будет первым»,— сообщил господин Артамонов.

Также в ходе прямого эфира Игорь Артамонов заявил, что в регионе не будут создавать отряды теробороны.

Олег Мухин