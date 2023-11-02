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США ввели санкции против ямальской компании «Арктик СПГ 2»

Ямальская газовая компания «Арктик СПГ 2» (дочерняя компания «НОВАТЭКа») попала под санкции США. Всего в санкционном списке находится более 30 физических и 200 юридических лиц, указано на сайте американского Минфина.

ООО «Арктик СПГ 2» занимается строительством трех технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) в ЯМАО (в рамках одноименного проекта). Запуск первой линии запланирован на конец 2023—начало 2024 года.

«Арктик СПГ-2» — второй крупный проект НОВАТЭКа по экспорту СПГ после завода «Ямал СПГ» мощностью 16,5 млн тонн в год, запущенного в 2017 году. Расположен рядом с северо-западным побережьем полуострова Гыданский в Тазовском районе Ямала. Строительство ведет ООО «Арктик СПГ-2». Планируется, что мощность каждой из трех линий составит около 6,6 млн тонн сжиженного природного газа в год, а в целом — 19,8 млн тонн в год.

НОВАТЭК владеет 60% акций этой компании. Французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC владеют по 10% акций.

Виталий Красиков

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