Путин создал центр исторической памяти

Президент Владимир Путин подписал указ о создании НКО «Национальный центр исторической памяти» при президенте. Центр возглавит декан факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Елена Малышева.

В указе говорится, что Национальный центр исторической памяти создан для сохранения и защиты традиционных ценностей, культуры и исторической памяти, реализации общественно значимых проектов и инициатив.

Учредителем НКО будет администрация президента. Центр будет получать деньги из бюджета, а также за счет добровольных взносов и пожертвований. К февралю 2024 года правительство должно выделить помещения для НКО в Москве.

В ноябре 2022 года министр культуры Ольга Любимова сообщила, что на базе Музея Победы в Москве создадут пилотный проект Национального центра исторической памяти. Содержательной основой центра стали база данных музея об участниках Великой Отечественной войны «Лица Победы», выставки «Подвиг Народа» и экспозиция военной техники под открытым небом.

Анастасия Ларина