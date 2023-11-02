Глава фонда ОМС в Татарстане: стоматология у нас частная

«Стоматология у нас практически уже теперь частная»,— заявила на заседании Госсовета руководитель фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Татарстана Алсу Мифтахова. Вместе с тем она ответила, что частные клиники могут оказывать бесплатную медицинскую помощь для граждан по полису ОМС.

«У нас единичные остались медицинские учреждения в республике, которые относятся к государственной форме собственности. Кроме стоматологии, частные клиники оказывают такие услуги, как КТ, МРТ, УЗИ. Все это позволяет повысить доступность диагностических исследований»,— подчеркнула госпожа Мифтахова.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"