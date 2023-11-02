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Экономика Нижегородской области выросла на 9,3% за три квартала

По предварительной оценке правительства Нижегородской области, экономика региона за три квартала 2023 года выросла на 9,3%, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков в своем Telegram-канале. Результат на 6,5 п.п. превысил рост российского ВВП.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Свыше 60% роста валового регионального продукта (ВРП) обеспечили торговля, обрабатывающие производства, строительство, сельское хозяйство и наука: указанные сектора экономики подросли на 0,4%-3%. Остальные отрасли в совокупности обеспечили рост на 1,8 %, подсчитал господин Поляков.

Основным источником роста экономики Нижегородской области замгубернатора назвал импортозамещение. «По итогам 2023 года темпы роста, вероятно, будут чуть скромнее с учетом резкого роста процентных ставок в последние месяцы», — подытожил Егор Поляков.

Владимир Зубарев

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